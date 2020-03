Corona virüsü hangi yüzeyde ne kadar süre yaşıyor?

Corona virüsü hangi yüzeylerde ne kadar süre hastalık yapıcı özelliğini koruyor? Kargo açarken dikkat etmeli miyiz? Asansörler virüsün bulaşıcılığı açısından riskli mi? Acil Tıp Uzmanı Alp Sirman önemli bilgiler verdi.

Corona virüsünün farklı yüzeylerde ne kadar yaşadığı, havada kalıp kalmadığı merak konusu. Konu ile ilgili detaylı bilgiler veren Acil Tıp Uzmanı Dr. Alp Sirman, özellikle asansör gibi kapalı alanlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

İşte virüslerin farklı yüzeylerde hastalık yapıcı etkinliğini sürdürme süresi:

Corona virüsü hangi yüzeyde ne kadar yaşıyor?

ASANSÖRLERE DİKKAT!

Yeni yapılan bir araştırmaya göre COVID-19 hastalığına neden olan corona virüsü havada 3 saate, bakır yüzeyde 4 saate, karton yüzeyde 24 saate kadar etkisini sürdüyor. Plastik veya paslanmaz çelik yüzeyde ise 2-3 gün kadar hastalık yapıcı etkisini sürdürmekte.

Peki bu ne demek? Örneğin asansörler gibi havalandırması kısıtlı yerlerde havada bulaşıcılık uzun süre devam eder. Bu durum özellikle oteller, ofis binaları ve büyük bloklardan oluşan binalar için çok önemi taşıyor.

Bir yer daha var ki her gün milyonlarca insanın bilmeden hastalanmasına yol açan önemli bir yer burası: Toplu taşıma araçlarında.

Otobüsler sık sık dezenfekte ediliyor ama otobüsler de kapalı bir ortam olduğu için saatlerce süren yol boyunca solunan havadaki virüsleri etkilemiyor. Onları soluyan yolcuların ve şöförlerin hasta olması kaçınılmaz.

BAKIR ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİĞE SAHİP

Virüs sert yüzeylerde 3 güne kadar hastalık yapabilir durumda kalıyor ama bakır yüzeylerde bu hastalık yapıcı etki sadece 4 saat ile sınırlı. Bu durum bakırın antibakteriyel, antiviral özelliğinden kaynaklanıyor.

Bu özelliğin faydası ne? Okullar, iş yerleri, hastaneler gibi kalabalık binalarda merdiven trabzanları, kapı kolları gibi herkesin çok dokunduğu dolayısıyla bulaşma riskinin fazla olduğu yerlerde bakırı kullanarak bulaşmayı önemli derecede azaltabilir, COVID-19 gibi viral hastalıkların yayılmasını önemli ölçüde engelleyebiliriz.

KARGOLARDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Karton da COVID-19’un fazla bulaştırıcı olmadığı yüzeylerden biri. Bunun önemi ise bir ürün sipariş ettiğimizde kutusundan çok içindeki üründe virüsün bulunma ihtimalinin fazlalığı. Buna dikkat ederek kargolarımızı açmamız yerinde olur.

CORONA VİRÜSÜNÜ NASIL ETKİSİZ HALE GETİREBİLİRİZ?

Bunca riskli duruma rağmen aslında çok basit bir yöntemle virüsü etkisiz hale getirebiliriz: Sabun ve su kullanarak. Çünkü corona virüsü, bronş epiteline yapışmasını sağlayan, antijeni taşıyan çıkıntılar ve dışarıdan korunan, içindeki genetik materiyal bir lipid kapsüle sahip. Buradaki lipid ise bildiğiniz yağ.

Bu kapsülü, yağı çözen sabun, alkol, tiner gibi tüm çözücüler virüsü ortadan kaldırır.

Bu maddelerin içinde ise su ve sabun ilk sırada. Elimizi yıkarken virüslerden sağlam kalanları da uzaklaştırmış oluyoruz. Alkol de bir seçenek ama alkol hem pahalı hem de sürekli kullanımda ciltte çatlaklara yol açabilir. Kısaca sabun ve su en iyi dezenfektandır.

(Kaynak: The New England Journal of Medicine. DOI: 10.1056/NEJMc2004973 (2020).)