Çocuklarımız yaz tatilinde nasıl besleniyor?

Okulların tatil olduğu sıcak yaz tatilinde çocuklarımız için beslenmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak istedim.

Okul olsun veya olmasın çocuklar için en önemli öğün kahvaltıdır. Bütün gece süren açlıktan sonra, vücudumuz ve beynimiz güne başlamak için enerjiye gereksinim duymaktadır. Kahvaltı yapılmadığı takdirde, dikkat dağınıklığı, yorgunluk, baş ağrısı ve zihinsel performansta azalma olmaktadır. Bu nedenle, güne yeterli ve dengeli yapılan bir kahvaltı ile başlamak çocukların sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmalarında önemlidir. Çocukların her sabah düzenli olarak kahvaltı yapma alışkanlığı kazanmalarına özen gösterilmelidir. Özellikle kaliteli protein ve zengin vitamin ve mineral içeriğinden dolayı haşlanmış yumurtanın sıklıkla tüketilmesi önerilmektedir. Kahvaltı yapmak, sadece bir muz ve bir bardak süt ile bile olsa, güne hızlı bir başlangıç yaptırır ve gün boyu vücudun istikrarlı bir enerji seviyesini korumasını kolaylaştırır. Çocuklarınızın erken yaşta kahvaltı etme alışkanlığı kazanmalarını sağlayabilirseniz. İdeal bir kahvaltı için ekmek, süt, taze meyve veya taze sıkılmış meyve suları, yumurta (omlet veya haşlanmış olarak), peynir veya hellim, domates, salatalık, pekmez veya bal olmalıdır.

Ara öğün olarak sağlıklı atıştırmalıklara yer verin.



Sizin için de, çocuklarınız için de bir şeyler atıştırmak istediğinizde cipslere veya bisküvilere başvurmak kolaydır, ama genelde bunların besin değerleri düşük, kalorileri ise yüksektir. Bunun yerine dolaplarınızı meyve, tuzsuz fıstık ve sade yoğurt gibi daha sağlıklı atıştırmalıklar ile doldurmayı deneyin. Şişman olan çocuklar yetişkin çağlarında şeker ya da kalp-damar hastalıklarına daha kolay yakalanır, bu nedenle vücut ağırlığı denetimi çok önemlidir. Kahvaltı yapmanın büyük önemi olduğu gibi öğlen ve akşam yemekleri, yani ana öğünlerin de atlanmadan yapılması ve bu öğünlerde de tüketilen besin miktarı ile besin çeşitliliğinin sağlanması büyük önemlidir. Fiziksel ve zihinsel performansın gün boyu en üst düzeyde tutulabilmesi, düzenli olarak ara ve ana öğünlerin tüketilmesi ile mümkündür. Bu nedenle, öğün atlanmamalıdır. Günlük tüketilecek besinlerin 3 ana, 2 ara öğünde alınması en uygun olanıdır.

Geçirdiğimiz bu temmuz ve ağustos sıcakları için su daha da önemli bir yer tatmaktadır. Çocuklarımıza su içmeyi hatırlatmalıyız. Küçük yaşta mutlaka su içme alışkanlığı kazandırılmalıdır.

Öğünlerde içecek tercihini sudan yana kullanın, meyve sularını ve tatlı içecekleri ara sıra tükettiğiniz ikramlar olarak düşünün. Meyve suyu değerli besin maddelerine sahiptir ve büyüme süresince aktif olan beden için yüksek enerji sağlasa da, susadıklarında çocuklar ilk olarak şekerle tatlandırılmış içeceklere değil suya başvurmalıdır.

Çocuklarınıza birlikte yemek yemenin değerli olduğunu öğretin.

Televizyonun karşısında yemek, ofis masanızda öğle yemeğini geçiştirmek ve hareket halindeyken bir şeyler atıştırmak cazip gelebilir. Çocuklarınızı sizinle birlikte masada düzenli yemeye teşvik edebilirseniz, bu sadece atıştırmayı azaltmakla kalmaz aynı zamanda onlara değerli sosyal beceriler de kazandırır. Çocuklar yemek yapma aşamasına katıldıklarında, beslenme konusunda istenen davranışlar sergilemeleri daha muhtemeldir. Çocuklara kendilerine özel önlükler vererek ve mutfakta ufak görevlerde size yardım etmelerine izin vererek bunu eğlenceli hale getirin.

Yediremediğiniz besinlere karşı yaratıcı olmalısınız.

Meyve ve sebzelerdeki tüm canlı renkler, vücudumuz için sağlıklı etkileri olan doğal bitki kimyasallarından gelir. Farklı renklerin farklı etkileri vardır, o nedenle her gün çeşitli renkler tüketmek iyidir. Çocuklarınıza farklı meyveler ve dutgillerden oluşan renkli atıştırmalıklar sunun veya sebzeleri daha eğlenceli ve heyecan verici gözükecek şekilde ilginç şekillerde doğrayın. Evde dinlenirken veya öğle uykusundan uyanıp açlık hissedildiğinde tüketilen besinlere dikkat edilmelidir. Örneğin, şeker ve şekerli besinler, cips vb. yağlı ve tuzlu besinler veya gazlı içecekler yerine süt, yoğurt, sütlü tatlılar, ekmek arası peynir, taze sıkılmış meyve suları, kuru yemişlerin ve kuru meyvelerin tüketiminin tercih edilmesi daha yararlıdır.

Gün boyu fiziksel ve zihinsel performansın en üst düzeyde tutulabilmesi, düzenli olarak ara ve ana öğünlerin tüketilmesi ile mümkündür. Bu nedenle, öğün atlanmamalıdır. Günlük tüketilecek besinlerin 3 ana, 2 ara öğünde alınması en uygun olanıdır.