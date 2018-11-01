Çocuklarda Ishal ve Beslenme

Soğuk havaları hissetmeye başladığımız bu günlerde, enfeksiyona yakalanma riski de artmaktadır. Çocuklarda enfeksiyona bağlı gelişen ishal de çok yaygın görülmektedir. Bu hafta HALKIN SESİ sağlık köşemizde çocuklarda sıkça yaşanan ishalin beslenme tedavisine yer vereceğiz.

Sıvı Tedavisi : İshal durumunda bağırsak hücrelerinde gerçekleşen bozulmalar nedeniyle su geri emilemez, aksine su kaybı gözlemlenir. Çocuklarda yaşanan ishalin en önemli sıkıntısı dehidratasyona bağlı su kaybıdır. Bu nedenle ilk beslenme tedavimiz mevcut su kaybını en aza indirgemektir.

1-3 yaş arası çocuklarda sıvı ihtiyacı ; 1-1.5 litre, 4-10 yaş arası çocuklarda 1-5-2 litredir. Bu ihtiyaçlar ishal durumunda 2 katına çıkmaktadır. Eğer çocuğunuz anne sütü alıyorsa emzirme sıklığını artırın. Eğer ek gıda tüketiyorsa su tüketimi yanında ayran, çorba, formül mamalar ile sıvı alımını destekleyin.

Az Miktarlarda Ve Sık Sık Besleyin : Ateş, ishal, kusma, sıvı kaybı, mide bulantısı göz önünde bulundurulduğunda iştahsızlık bu dönem de artar. Bir seferde aşırı miktarlarda beslemek yerine sık sık ama az miktarlarda beslemelisiniz. Pirinç çorbası, pirinçli yoğurt çorba, muz, muzlu yoğurt, iyi pişmiş kıymalı sebze çorbaları tercih edilebilir .

Enerji Kaybı Giderilmelidir: İshal durumunda vücutta çok ciddi bir enerji kaybı yaşanmaktadır. Vücudun temel ihtiyaç kaynağı ise karbonhidratlardır. Sağlıklı beslenme ilkelerinde tam tahıllı gıdalar önerilse de ishal tedavisinde durum tam tersi olup nişasta içeriği yüksek posa içeriği düşük beyaz ekmek, beyaz undan makarna, pirinç, kuskus ve su tutucu özelliğinden dolayı yulaf mutlaka ana öğünlerde çocuğa uygun miktarlarda verilmelidir.

Protein Alımı Desteklenmeli : Bu dönemde protein kalitesi yüksek besinler tercih edilmelidir. Eğer bebeğiniz anne sütü almıyorsa yağsız et, tavuk gibi protein içeren gıdaları çorbalara ekleyebilirsiniz. İshalin şiddetli olduğu dönemlerde yumurta riskli olabileceğinden verilmemelidir.

Yağ ve Yağlı Besinlerden Kaçının : İshalde dışkıyla yağ atımı artmaktadır. Ayrıca ya mideyi geç terkedeceğinden mide ve kusma şikayetlerini de tetikler.

Vitamin- Mineral Desteği: İshalde çok ciddi bir atım olabileceğinden bu dönemde yağda eriyen A, D, E ve K vitaminleri, B grubu vitaminlerinden B12 ve folik asit emilimi etkilenmektedir. Bu nedenle kabuksuz taze meyveler, mevsiminde sebzeler beslenmeye ilave edilebilir.

Laktoz İçeren Gıdalara Mola : İshal tedavisinde en baştaki kurallardan birisi de laktoz içeren süt tüketimi geçici olarak ara verilir. Yoğurt bu dönemlerde bağırsak duvarının onarımını güçlendirir ve probiyotik olduğu için ishal tedavisinde kullanılmaktadır. Yoğurdu ayran formuna da çevirebiliriz böylelikle sıvı alımını da artırmış oluruz.

Şekerli gıdalar sınırlandırılmalıdır: Yüksek şeker alımı ishalin şiddetini artırır. Vitaminli olur düşüncesiyle hazır meyve suları bu dönemde çouğa kesinlikle verilmemelidir.

Pirinç ve Patates ishal tedaivisinde önemli : Özellikle çorba içine eklenen pirinç bağırsak tamirini artırır. Pirincin yapısındaki glisin ve nişasta, suyu tutarak dışkı sayısını azaltır. Yoğurtla yapılan pirinç çorba, yağsız pirinç pilav ve yogurt ana öğünlerde verilebilir. Ayrıca posası az olan patates çok iyi bir nişasta kaynağıdır ve vücutta tıpkı pirinç gibi su tutmaya yardımcı olup ishali tedavi edicidir. Az tuz ilavesi yapılarak çocuğunuza ana öğünlerde haşlanmış patatesi verebilirsiniz .

İshal tedavisinde en önemli 3 meyve Elma, şeftali ve muz : Bu 3 meyve potasyumdan zengindir. Potasyum değeri şiddetli ishallerde düşer ve vücudun sodyum potasyum dengesi etkilenerek mide bulantılarının şiddeti de artar. Bu nedenle hem vitamin alımı hem potasyum dengesi için kabuksuz şekilde ishal tedavisinde bu meyveleri çocuğunuza kabuksuz şekilde güvenle verebilirsiniz. Asitli meyvelerden olan portakal, mandalin, çilek, nar gibi meyveler bu dönemde kesinlikle çocuklara verilmemelidir. Ayrıca kuru meyvelerin posa içeriği yüksektir ve bağırsak hareketlerini artırabileceğinden çocuklara ishal durumunda verilmemelidir.