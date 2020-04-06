Bügün 323 test yapıldı 1 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ülkedeki vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pilli, bugün 323 test yapıldığını ve testler sonucunda 1 yeni pozitif vakaya rastlandığını duyurdu. Bugün 7 kişinin daha taburcu edildiğine dikkat çeken Sağlık Bakanı Pilli, bugün itibariyle toplam test sayısının 3108 olduğunu söyledi.

Bakan Pilli şöyle devam etti:

"Tedavisi devam eden 42 kişi var. Yoğun bakımdaki hasta sayısı iki. Bugün çıkan yeni vaka Lapta’dan. Hükümetimizin aldığı kararlara vatandaşlar riayet etmiştir. Bu nedenle de salgın çok büyümemiştir. Aralık ayından itibaren önlemlerimizi sürekli şekilde artırdık. Otelde kalan ve 14 gün süresi dolanlar arasında yapılan tetkiklerde 3 kişinin pozitif çıkması nedeniyle 1 gün daha karantina süresini uzattık. Yarın son karar verilecektir. Birçok yerden büyük miktarlarda bağışlar yapılmaktadır. Türkiye'den de bağışlar yapılmıştır. 50 bin cerrahi maske 3 bin özellikli maske ve bu tedavide kullanılmak üzere anti viral ilaçlar gelecektir.