Bağırsak parazitleri çocuk gelişimini yavaşlatıyor

Çocuklarda fiziksel gelişme geriliğinin en önemli nedenlerinden birinin de bağırsak parazitleri olduğunu vurgulayan uzmanlar, ailelerin fark etmekte zorlandığı bağırsak parazitlerinin tedavi edilmemesi durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açacağına dikkat çekiyor

Bağırsak parazitlerinin, çoğunlukla gözle görülemeyen yumurtaların ağızdan alınarak, gözle görülen kurtçuklara dönüşmesi durumu olduğunu söyleyen Avrasya Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Ersin Sarı, daha sonra bu kurtçukların sindirim sisteminde yaşamaya başladığını ve enfeksiyona neden olduğunu aktardı.

“Bağırsak parazitleri tedavi edilebilen ancak bazen de tekrarlayabilen hastalıklar olduğundan ebeveynlerin oldukça dikkatli olması gerekir” diyen Dr. Sarı, bağırsak parazitleri hakkında sık sorulan soruları şöyle yanıtladı:

Bağırsak parazitleri hangi belirtilerle ortaya çıkar?

- Uyku sırasında ağızdan salya gelmesi,

- Çocukta sürekli bulantı ve kusma görülmesi.

- Çocuğun şiddetli karın ağrısı çekmesi.

- Çocukta iştahsızlık ve halsizlik.

- Çocuğun yetersiz kilo alması veya aniden kilo vermesi.

Tedavi edilmeyen bağırsak parazitleri hangi sağlık sorunlarına yol açabilir?

Bağırsak parazitleri erken tedavi edilmediği takdirde çocuklarda ciddi sağlık problemlerine sebep olabilir. Parazitin cinsine bağlı olarak; kansızlık, karaciğer ve dalakta büyüme, bağırsakta tıkanma, deride döküntüler, astım, büyümede gecikme ve ayrıca ağır organ hasarları bile yaşanabilir. Bu nedenle çocukta hastalık ile ilgili belirtiler görülüyorsa gecikmeden uzman bir doktora gösterilmelidir.

Tedavisi nasıl yapılmalıdır?

İlk önce parazit türünün tespit edilmesi gerekir çünkü kullanılacak ilacın dozu da parazite göre farklılık gösterebilir. Tedavi süresi parazitlerin direnç değişikliğine göre uzayabilir veya kısalabilir. Çocukla birlikte diğer aile üyelerinin de tedavi edilmesi gerekir. Özellikle kıl kurdu gibi parazitler söz konusuysa ailede herhangi bir bulgu görülmese dahi herkes tedavi edilmelidir.

Çocuklarda görülen parazit çeşitleri nelerdir?

- Kıl kurdu.

- Kamçı kurdu.

- Yuvarlak solucanlar.

- Tenya.

- Amip.

- Giardia.

- Çengelli kurtlar.

Alınabilecek önlemler nelerdir?

- Çiğ olarak yenilen meyve ve sebzeler iyi yıkanmalıdır.

- İçilen suların temiz olduğundan emin olunmalıdır veya su kullanılmadan önce kaynatılmalıdır.

- Çocuklara yemek hazırlarken eller güzelce yıkanmalıdır.

- Çocuklara tuvaletten sonra, yemek yemeden önce, dışarıda oynadıktan sonra ellerin yıkanması alışkanlığı kazandırılmalıdır.

- Az pişmiş et yenilmemelidir.

- Çocuklar toprakta çıplak ayakla gezmemelidir.

- Parazit yumurtaları tırnak aralarında bulunabildiğinden tırnaklar düzenli kesilmelidir.

- Anne sütüyle beslenme koruyucudur. Bu nedenle bebekler ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmelidir.