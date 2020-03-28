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"171 test yapıldı 1 pozitif vaka tespit edildi"

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"171 test yapıldı 1 pozitif vaka tespit edildi"

 Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün 171 test yapıldığını 1 pozitif vakaya rastlandığını kaydetti.

son gelişmeleri BRT’ye değerlendiren Ali Pilli, bugüne kadar toplam 1021 test yapıldığını, toplam vaka sayısının 62 olduğunu 1 kişinin hayatını kaybettiğini 29 kişinin de taburcu edildiğini aktardı.

Pilli, şu an 2 kişinin yoğun bakımda olduğunu dile getirerek, diğer hastaların genel durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Yurt dışından gelerek otellerde karantinada tutulan toplam kişi sayısının 866 olduğunu kaydeden Bakan Pilli, Covid-19 ile ilgili herhangi bir sağlık problemleri olmadığını ifade etti.

Pilli, Karpaz bölgesinde çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, Yenierenköy-Karpaz bölgesinde 2-3 ailede 12-13 vaka olduğunu, tarama testlerinin devam ettiğini anlattı.

Ali Pilli bugün ayrıca Sağlık Bakanlığı ekiplerinin Girne’de market çalışanlarına tarama testleri yaptığını net sonuçların akşama çıkacağını söyledi.

Bakan Pilli, halka sokağa çıkmamaları konusunda yeniden çağrıda bulunarak, sağlık çalışanları, polis, sivil savunma ekipleri ve özveri ile çalışan herkese teşekkür etti.

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