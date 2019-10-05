Toyota Land Cruiser 10 milyonu aştı

Toyota’nın 68 yıldır ürettiği arazi aracı Land Cruiser’ın global satışları 10 milyon adedi aştı

Toyota’nın ilk kez “Jeep BJ” ismiyle 1951 yılında tanıttığı Land Cruiser modelinin global satışları 10 milyon adedi aştı. Üretimi 68 yıldır kesintisiz devam eden Land Cruiser’ın tam ölçekli ihracatı, ilk jenerasyon aracın tanıtılmasından 4 yıl sonra “20 serisi” ile başladı. O günden bu yana aracın farklı versiyonlarının üretimi gerçekleştirildi.

Zamanla efsane haline gelen otomobil, ilk yıllarında 100 adet civarında ihracat yapılan bir araçken, günümüzde ise 170 ülkede, yılda yaklaşık 400 bin adetlik satışa sahip, fenomen bir model haline dönüştü. Türkiye’de de 1994 yılında satışa sunulan Land Cruiser bugüne kadar 3 bin 100 adetlik satış rakamına ulaştı.

Toyota markasının dünya çapındaki ününe önemli katkı sağlayan Toyota Land Cruiser, bugüne kadar her türlü doğa ve yol şartlarının üstesinden başarıyla gelmesi nedeniyle dünya çapında birçok yardım görevinde kullanıldı ve kullanılmaya devam ediliyor. Özellikle Birleşmiş Milletler’in insani yardım operasyonlarında da tercih edilen Land Cruiser, geçen 68 yıl boyunca her şartta insanların ulaşmak isteği her noktaya ulaşabilme kabiliyetiyle bu başarısını sürdürmeye devam ediyor.