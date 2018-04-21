SUV görüntülü spor: Maserati Levante Trofeo

Turbo V8 motorlu Levante Trofeo, performans verilerinde spor otomobil kimliği barındırıyor

Maserati Levante ilk etapta 3-litrelik V6 motor seçenekleriyle tanıtılmıştı. Hem benzinli hem de dizel versiyonları sunulan otomobil, şimdi farklı bir kimlikle karşımıza çıkıyor. New York’ta tanıtılan Levante Trofeo, SUV görüntüsünün ardında spor otomobil performansı barındırıyor. İlk etapta Amerika ve Kanada gibi denizaşırı pazarlarda satışa sunulacağı açıklanan en hızlı Levante Türkiye pazarına ise 2019 yılından itibaren ve özel siparişle ithal edilecek.

Maserati gamındaki en güçlü motorlardan birine sahip olan Levante Trofeo’da 590 bg güç ve 2250-5000 d/d aralığında 730 Nm maksimum tork verileri sunan 3.8 litrelik çift turboşarjlı bir V8 görev yapıyor. Maserati mühendislerinin, markanın coupe ve roadster modellerinde de kullandığı bu ünitede bazı revizyonlar yaptıkları açıklanıyor. Yeni karter tasarımı, özel krank mili düzeneği, yeni yağ pompası ve yeni bir kablolama sistemi bu revizyonlar arasında bulunuyor. Q4 dört tekerlekten çekiş sistemiyle mükemmel bir uyum içerisinde çalıştığı belirtilen bu ünitenin litre başına 156 bg’lik güç oranı da Maserati motorları arasındaki en iyi değer. Maserati’lerde görev yapan tüm benzinli motorlar gibi Maranello’daki Ferrari fabrikasında monte edilen V8’in pistonları, silindir kafaları ve turbo şarjında da farklılıklar bulunuyor.

Levante Trofeo’nun performans verileri de spor otomobil kıvamında. 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.9 saniyede çıkan otomobil 300 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Bu değerlerle üretilmiş en hızlı SUV’lerden biri olan Levante Trofeo, 34.5 metrelik fren mesafesiyle de dikkat çekiyor.

Maserati mühendisleri yüksek performansa uygun olarak otomobilin yürüyen aksamına da el atmış. Tüm Levante versiyonları gibi 50:50’lik ön ve arka ağırlık dağılımı sunan Trofeo’nun önde çift salıncaklı, arkada ise çok kollu bir mimariye sahip olan süspansiyon sistemi performansa uygun olarak modifiye edilmiş. 22 inçlik jantlar ve geniş tabanlı lastikler de hem sportif tasarımı hem de sürüş dinamiklerini olumlu yönde etkileyen bir diğer Trofeo dokunuşları olarak karşımıza çıkıyor.

Gerçek Maserati sürüş deneyimi sunmak amacıyla IVC (Entegre Araç Kontrolü) sistemi ile donatıldığı açıklanan güçlü Levante’nin sürüş modlarında da küçük bir farklılık bulunuyor. Normal, I.C.E, Sport ve Off Road modlarının yanına eklenen Corsa sürüş modu, atletik bir karakter ortaya çıkarıyor. Gaz tepkisinie vites geçiş hızlarına, egzoz sesine, ESP’ye, gövde yüksekliğine, dört tekerlekten çekişe ve Skyhook amortisörlerin sönümleme karakterine etki eden bu yeni mod ayrıca Launch Control fonksiyonunu da içeriyor.

Levante Trofeo, performansını vahşi bir görünümle birlikte sunuyor. Dikey şeritli içbükey ön ızgarası, dörtlü egzoz çıkışları, karbon fiber gövde eklentileri ve devasa jantlarıyla performansı hakkında fikir veren otomobilin kabini de kırmızı dikişlere sahip spor koltukları, karbon fiber kaplamaları ve koltuk kafalıklarındaki kırmızı renk trident logolarıyla heyecan yaratıyor. Trofeo, 17 hoparlörlü, 1280 watt gücünde Bowers & Wilkins ses sistemine de sahip. En hızlı Levante’nin üretimi ise İtalya’nın Mirafiori bölgesinde yer alan yenilenmiş Maserati fabrikasında gerçekleştirilecek.