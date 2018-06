Rimac'ın yeni elektrikli bebeği: Rimac C Two

Rimac'ı hiç duymamış olsaydınız, hayatı kaçırıyorsunuz derdik. Çünkü Hırvat otomobil üreticisi şimdiye kadar görülmüş en hızlı arabaya imza attı

Elektrik hiper otomobil dünyasına yepyeni bir üye daha katıldı. Hırvatistan merkezli çalışan Rimac ekibi yepyeni modeli Yeni Rimac C Two adlı aracını tanıttı. Bu araç çok ama çok hızlı ve menzili de bir o kadar uzun. Ayrıca maksimum hızda şuan dünyanın en hızlı elektrikli otomobili olma özelliği taşıyor.

0-100 km/s hızlanmasını 2 saniye altına düşüren Tesla Roadster, Aspark OWL modellerine ek olarak şimdi de Yeni Rimac C Two dahil oldu. Japonların Aspark OWL modeli henüz detaylanmadı ama Tesla Roadster ile birebir rakip olan Rimac C Two, otomotiv mühendisliğinin geldiği son noktayı temsil ediyor. Hadi detaylara geçelim.

Tamamen elektrikli olarak 150 adetli sınırlı üretimle tanıtılan Rimac C Two, 120 kwh batarya kapasitesine, 1914 ps 1887 beygir 2300 nm tork güce sahip olup 1. viteste tekerde 17.047 nm torkluk gibi çok çılgınca güç sunuyor. 0-60 mil aralığını 1.85 saniyede, 0-100 km/s hızlanmasını 1.97 saniyede, 0-300 km/s aralığını ise 11.8 saniye gibi çok kısa sürede tamamlayan araç çeyrek mil yani 0-400 metreyi de 9.1 saniyede koşuyor. Son hızda ise 412 km/sdeğerine ulaşıyor. Bu söylediklerim dilden kolay dökülüyor ama hiçte kolay veriler değil. Karşımızda muazzam bir araç var!

Rimac C Two, kullanıcısına 650 kilometre menzil sunuyor. 4750 mm uzunluğa, 1986 mm genişliğe, 1208 mm yüksekliğe ve 2745 mm aks aralığına sahip olan araç, 1950 kg boş ağırlıkla yürüyor. Sahip olduğu elektrikli üniteleri düşününce bu kadar hafif olması düşündürücü oluyor. Çok derine inmeye gerek yok. Aracın monokok şasisinden tutunda dışında ve içindeki birçok bileşende karbon fiber kullanılmış. Geri kalan kısımda ise ağırlıklı olarak alüminyum materyallerin yer alması Rimac C Two modelinin mümkün olduğu kadar hafif kalmasını sağlamış. Teknik kısımla ilgili birkaç bilgi daha paylaşmak istiyorum. Araç sahipleri hızlı şarj için 250 kw DC Combo kit ile % 80’e kadar şarjı yarım saatten az sürede gerçekleştirebiliyor. 0,28 sürtünme kat sayısına sahip olan Rimac C Two’u dizginlemek için ise önde ve arkada 390 mm’lik 6 pistonlu fren disklerinin kullanıldığını ayrıca belirteyim.

Yeni Rimac C Two sadece hızlı elektrikli otomobil değil aynı zamanda donanım ve güvenlik anlamında da kullanıcısını düşünen bir araç olmuş. Tamamen dijital ekranlara sahip olan otomobilde 8 kamera, 6 radar, 12 ultrasonik sensör ve ortamı 3 boyutlu olarak tarayan 1 ya da 2 adet lidar bulunuyor. Bu ekipmanlar sayesinde hem araç içindeki hemde çevresindeki güvenlik için gerekli donanımların kullanımı sağlanıyor. Yani otomatik frenleme, şerit takip sistemi ve aklınıza gelebilecek birçok aktif güvenlik sisteminin kullanımına imkan tanıyor.