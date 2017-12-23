Nissan’ın yeni SUV’u Kicks

Nissan yeni kompakt SUV modeli olan Kicks'i Los Angeles Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkardı

Hızla büyüyen SUV sınıfının iddialı markalarından biri olan Nissan, altıncı SUV modeli Kicks'i, Juke'un yerine konumlandıracak.

SUV'un Avrupa pazarında yine Juke ismiyle satılıp satılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Juke oranla daha sade tasarımı olan Kicks, Rogue ve Micra modellerinden bilindik hatlara sahip.

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Kicks'in kaputunun altında ilk etapta 1.6 litrelik dört silindirli benzinli motor yer alacak.

Bu motor 125 HP güç ve 156 Nm tork değerlerine sahip. Nissan'ın Xtronic adını verdiği CVT şanzımanla kombine edilen motor, düşük emisyon değerleriyle de öne çıkıyor.

ÇEKİŞ GÜCÜ

Dört tekerlekten çekiş sisteminin sunulmayacağı Kicks, önden çekişli olarak satılacak.

Müşteriler Kicks için yedi farklı gövde rengi seçeneğine sahip olacak.

Ayrıca otomobil severlere beş de çift renk kombinasyonu sunulacak.

DONANIM SEÇENEKLERİ

Kabinde ise 7 inçlik multimedya ekranı Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip olacak.

Ayrıca opsiyonel olarak Bose müzik sistemi de sunuluyor olacak.

Bütün Kicks modellerinde otomatik acil fren sistemi standart, kör nokta uyarı sistemi ve arka çapraz trafik uyarı sistemleri standart olarak sunulacak.