banner107
banner69
4 0
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
23 0
 
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
55 0
Avrupa'da devler çarpışacak
Avrupa'da devler çarpışacak
16 0
22 0
14 0
19 0
banner108

Nissan’ın yeni SUV’u Kicks

banner27

Nissan yeni kompakt SUV modeli olan Kicks'i Los Angeles Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkardı

banner109
Nissan’ın yeni SUV’u Kicks
banner87

Hızla büyüyen SUV sınıfının iddialı markalarından biri olan Nissan, altıncı SUV modeli Kicks'i, Juke'un yerine konumlandıracak.

SUV'un Avrupa pazarında yine Juke ismiyle satılıp satılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Juke oranla daha sade tasarımı olan Kicks, Rogue ve Micra modellerinden bilindik hatlara sahip.

MOTOR ÖZELLİKLERİ
Kicks'in kaputunun altında ilk etapta 1.6 litrelik dört silindirli benzinli motor yer alacak.

Bu motor 125 HP güç ve 156 Nm tork değerlerine sahip. Nissan'ın Xtronic adını verdiği CVT şanzımanla kombine edilen motor, düşük emisyon değerleriyle de öne çıkıyor.

ÇEKİŞ GÜCÜ
Dört tekerlekten çekiş sisteminin sunulmayacağı Kicks, önden çekişli olarak satılacak.

Müşteriler Kicks için yedi farklı gövde rengi seçeneğine sahip olacak.

Ayrıca otomobil severlere beş de çift renk kombinasyonu sunulacak.

DONANIM SEÇENEKLERİ
Kabinde ise 7 inçlik multimedya ekranı Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip olacak.

Ayrıca opsiyonel olarak Bose müzik sistemi de sunuluyor olacak.

Bütün Kicks modellerinde otomatik acil fren sistemi standart, kör nokta uyarı sistemi ve arka çapraz trafik uyarı sistemleri standart olarak sunulacak.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.