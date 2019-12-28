Makyajlı 2020 Opel Insignia Grand Sport özellikleri ile tanıtıldı

Opel’in D segmentindeki temsilcisi Insignia yenilendi. Makyajlı 2020 Opel Insignia Grand Sport ile daha iyi aydınlatma ve daha fazla teknolojik özellik sunan Alman firmanın yaptığı değişimlere yakından bakalım.

2020 Opel Insignia Grand Sport üzerindeki değişimlere baktığımızda; ön tampon ve ızgara yapısında yenilik yapılmış. Aynı zamanda arka stoplarda yenilendi. En ciddi değişimlerden birisi farlarda yaşanmış. 32 led elementinin olduğu farların yerini 168 elementli adaptif yeni IntelliLux LED Pixel Light farlar almış. 2020 Opel Insignia Grand Sport Öne Çıkan Özellikleri

Makyajlanan Insignia da öne çıkan donanımlar arasında şunlar yer alıyor:

Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu multimedya sistemi,

arka çapraz trafik uyarı sistemi geliştirilerek yandan yaklaşan araçlar içinde uyarı sağlayan asistan,

akıllı cihazlar için kablosuz şarj alanı,

AGR onaylı ergonomik koltuklar,

ayak hareketi ile açılabilen bagaj kapağı,

şeritten ayrılma ve şeritte tutma asistanı,

yaya algılama ve otomatik frenleme özelliği,

adaptif hız sabitleyici,

gelişmiş park asistanı. Makyajlı 2020 Opel Insignia Grand Sport yaşam alanına dair herhangi fotoğraf bulunmadığı için bu alandaki farklılıklardan bahsedemeyeceğim. Kullanılan motor seçenekleri içinde Opel firması şimdilik bilgilendirme yapmadı. 2020 Brüksel Otomobil Fuarı‘nda gösterimi yapılacak olan makyajlı Opel Insignia Grand Sport hakkında şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Gelişmeler oldukça paylaşmaya devam edeceğim.