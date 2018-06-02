Jaguar’ın 50. Yıl modeli: XJ50

Jaguar’ın F segmentindeki amiral gemisi “XJ” modeli, 50. yaşını Yeni Jaguar XJ50 adlı özel versiyonla kutluyor. 50’nci yıla özel olarak küçük farklılıklar katılan araç, 3.0 litre turbo dizel motorla satılacak

Jaguar XJ, bundan 50 yıl önce yani 1968 yılında Seri 1 olarak yollara çıktı. İngiliz sedan otomobil ekolünün en özel ürünlerinden birisi olan bu araç 2009 yılına kadar klasik Jaguar kimliği ile ile geldi. Yani şu yuvarlak farlı tasarımdan bahsediyorum. Fakat 2009 yılında Ian Callum ve Adam Hatton tasarımcılarının elinden çıkan X351kodlu Jaguar XJ, aracın adıyla tamamen bütünleşen eşsiz bir parça ortaya koydu. Eğer bir otomobil de tasarımda özgünlük, markalama ve estetik kavramlarını arıyorsanız şuan fotoğraflarına baktığımız XJ modeli bunu fazlasıyla başarıyor. Böylesine özel bir araç otomotiv endüstrisindeki ellinci yaşı kutluyor. Jaguar, yarım asrı deviren aracını 2019 Jaguar XJ50 adıyla özel serisini üreterek bir nevi pastanın mumlarına üfledi. Sıradan XJ modelinden pek farkı yoktur. Hadi donanımlarına bakalım.

DONANIMLARI

Yeni Jaguar XJ50 modelinde sağ da ve solda krom çift egzoz çıkışı, ledli stoplar, 18 inçlik jantlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, hava kalite sensörü, led iç aydınlatma lambaları, 12.3 inçlik dokunmatik multimedua ekranı, 12 hoparlörlü 250 watt rms güce sahip Jaguar ses sistemi, çift bölgeli otomatik klima, panoramik sunroof gibi özelliklere ek olarak geri görüş kamerası, trafik işaretlerini algılama asistanı, şerit takip ve uyarı asistanı, yorgunluk algılama özelliği, uyarlanabilir süspansiyon sistemi, havalı süspansiyon sistemi gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Opsiyon listesinde 20 inçlik jantlar, daha güçlü ses sistemi, 18 yöne ayarlanabilir koltuklar, adaptif hız sabitleme, 360 çevresel görüş özelliği gibi birçok donanımda opsiyon olarak alınabiliyor. Jaguar XJ50 hakkında aktaracaklarım bu kadar.

Yeni Jaguar XJ50 Teknik Özellikleri

Motor: 3.0 litre 6 silindirli 300 ps 296 beygir 700 nm tork (turbo dizel)

Şanzıman: 8 ileri otomatik

Performans: 0-100 km/s: 6.2 saniye – Maksimum hız: 250 km/s

Yakıt Tüketimi: Şehir içi / Şehir Dışı / Ortalama / Co2: 7.0 / 5.2 / 5.7 / 149 g/km

Boyut: Uzunluk / Yükseklik / Genişlik: 5130 mm / 1460 mm / 1950 mm

Bagaj Hacmi: 478 litre

Boş Ağırlık: 1835 kg