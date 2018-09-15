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Ferrari 488 Pista üstünü açtı

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Özel Ferrari modellerinin en yenisi olan 488 Pista'nın üstü açık versiyonu da tanıtıldı

Ferrari 488 Pista üstünü açtı
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Pist odaklı Ferrari'lerin en yenisi olan 488 Pista'nın üstü açılabilen versiyonu Pebble Beach Concours d'Elegance'da gün ışığına çıktı. Ferrari'nin ürettiği 50'nci üstü açılabilen model olan 488 Pista Spider, 1.92 kg/bg'lik ağırlık/güç oranıyla yeni bir referans noktası oluşturuyor. Tıpkı Pista'da olduğu gibi Pista Spider'ın motor kapağının altında da 720 bg gücünde 3.9 litrelik çift-turbolu bir V8 motor bulunuyor. Bu ünite 2018 Engine of the Year ödüllerinde dünyanın en iyi motoru seçilmişti.

488 Pista Spider, Ferrari'nin tüm özel modellerinde olduğu gibi yüksek teknoloji ürünü aerodinamik gövde panellerine sahip. Mühendislik açısından 488 Challenge ve 488 GTE gibi yarış modellerinden elde edilen deneyimle hazırlanan 488 Pista'dan devşirilmiş olan Pista Spider'ın jilet keskinliğinde bir hızlanma performansı, frenleme verimliliği, ışık hızında vites geçişleri, üstün direksiyon hakimiyeti ve yol tutuş karakteri sunduğu açıklanıyor. Otomobilde Ferrari Dynamic Enhancer özelliği de (FDE) bulunuyor ki, bu özellik de limitlerdeki kontrolü üst düzeye taşıyor.

Yıldız efektine sahip olan 10 kollu 20 inçlik jantlara sahip olan 488 Pista Spider'da ayrıca standart jantlara göre yüzde 20 ağırlık tasarrufu sağlayan tek parça karbon fiber jantlar da sunulacak. Gelelim performans verilerine... 1380 kg ağırlığındaki Ferrari 488 Pista Spider 0'dan 100 km/s hıza 2.85 saniyede, 200 km/s hıza ise 8 saniyede ulaşıyor. Otomobilin maksimum hızı ise 340 km/s olarak açıklanmakta.

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