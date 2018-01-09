CES 2018'den Tesla'ya rakip çıktı

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2018, binlerce firmanın yeni cihazlarına ev sahipliği yağıyor. Teknoloji meraklılarının yakından takip ettiği CES 2018'de en ilgi çeken ürünlerden biri ise Tesla'nın yeni rakibi oldu.

ABD’nin Las Vegas kentinde bu yıl 51'ncisi düzenlenen dünyanın en büyük elektronik fuarı CES 2018 (Consumer Electronics Show-Tüketici Elektroniği Fuarı 2018) teknoloji devlerini bir araya getirdi. CES 2018, konsept otomobiller, sesle çalışan teknolojiler, teknolojik oyuncaklar ve iddialı cihazlarla start aldı. Fuarda Byton tarafından tanıtılan elektrikli otomobil konsepti ise şimdiden en çok konuşulan modellerden biri olmayı başardı. Zira Tesla'ya rakip olacak model oldukça ilginç özelliklere ev sahipliği yapıyor. 523 kilometre menzile sahip olan elektrikli SUV modeli 272 beygir gücünde bir motora sahip. Bilim kurgu filmlerini aratmayan bir iç dizayna sahip olan model, konsolun bulunduğu ön bölümde uçtan uca dev bir ekrana yer vermiş. Otomobilin ön koltukları 12 derece dönebiliyor. Direksiyonun ortasında ise 8 inçlik bir tablet bulunuyor. Model önümüzdeki yıl ABD'de 45 dolar fiyat ile satışa sunulacak.