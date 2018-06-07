banner107
61 0
27 0
Hedef, final olacak
Hedef, final olacak
57 0
Farkla yarı finaldeyiz
Farkla yarı finaldeyiz
158 0
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
116 0
Annelik içgüdüsü
Annelik içgüdüsü
584 0
Namağlup çeyrek finaldeyiz
Namağlup çeyrek finaldeyiz
33 0
Akşamcıların gözdesi
Akşamcıların gözdesi
82 0
banner82
banner147

Uluslararası Kıbrıs Rallisi Kuzeyden geçmeyecek

banner27

Kıbrıs Rallsi Lefkoşa ayağı “süper özel etabının”, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) kurallarının Kıbrıs Türk tarafınca “ihlal edilmesi” nedeniyle bu yıl KKTC’den geçmeyeceği bildirildi

Uluslararası Kıbrıs Rallisi Kuzeyden geçmeyecek
banner137

Rum Otomobil Derneği (KSA) Başkanı Andonis Mihailidis, Kıbrıs Rallsi Lefkoşa ayağı “süper özel etabının”, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) kurallarının Kıbrıs Türk tarafınca “ihlal edilmesi” nedeniyle bu yıl KKTC’den geçmeyeceğini açıkladı.

Politis “Ralli Sadece Lefkoşa’nın Yarısında… İşgal Bölgeleri Bu Yıl Özel Etap Dışında” başlığıyla birinci sayfasından fotoğraflı verdiği haberinde, özel etapta kullanılacak güzergahın bir bölümünün 1-3 Haziran’da  düzenlenen Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde kullanılmasının FIA kurallarına aykırı olduğunu yazdı.

Habere göre, Kıbrıs Rallisi için salı günü basın toplantısı düzenleyen Mihailidis, Kıbrıslı Türk organizatörlerin, Kuzey Kıbrıs Rallisi nedeniyle ortaya çıkan durumu anladıklarını ve özel etabın normal zamanda olmasına çalışılacağını belirterek, her iki tarafın da bunu istediğini söyledi.

Mihailidis, FIA kurallarına göre her iki yarışta da yer alan katılımcılar ön hazırlık açısından avantaj elde edeceğinden, uluslararası bir yarıştan 30 gün önce aynı veya benzer güzergahın kullanılamayacağını söyledi.

Konuyu gündeme getirenin FIA mı olduğu sorusuna “evet” cevabını veren Mihailidis, KKTC’deki muhataplarının da yanlış yapıldığını kabul ettiklerini söyledi. Mihailidis “Bu güzergahın kullanılamayacak olması hepimizi, Kıbrıs Rum tarafını, Kıbrıs Türk tarafını, Birleşmiş Milletleri ve binlerce izleyiciyi üzüyor” dedi.

Mihailidis, “Etabın iki toplumluluk niteliğinin korunmasına yönelik son dakika çabaları sonuç vermedi ancak bunun 2019 Kıbrıs Rallisi’nde yeniden mümkün olabilmesinin temelleri atıldı” ifadesini kullandı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.