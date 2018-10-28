Şampiyon ikili Alptürk – Yücener

2018 Ralli Şampiyonası, Ovgoroz Rallisi’nde zafer elde eden Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ikilisinin şampiyonluğu ile tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun düzenlemiş olduğu 2018 Ralli Şampiyonası beşinci yarışı olan Ovgoroz Rallisi, 19 aracın katılımıyla gerçekleştirildi.

İlk gün ikisi gündüz ikisi gece olmak üzere 4 özel etap ve 2. gün 4 özel etap ile beraber 8 Özel etaptan oluşan yarış, 14 aracın finiş görmesiyle tamamlandı. İlk ayağın galibi olan Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ikilisi, ikinci ayağın da galibi olarak 2018 KKTC Ralli Şampiyonu olarak sezonu tamamladılar.

Ergazi'nin hafif serin fakat güneşli ve güzel havası eşliğinde bölgeden büyük izleyici katılımının olduğu 2018 Ralli Şampiyonası son bacağı ilk günü 4 etap, ikinci günü de 4 etap geçilerek tamamlandı.

Çekişmeli geçen yarışta Genel klasmanda birinci gelen ekip Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener olurken, ikinci sırada Cahit Yetkili – Harun Çakır ve üçüncü sırada Fikri Macila – Murat Aşık ikilisi oldu. Ovgoroz Rallisi’nde toplam 8 çekişmeli etap geçilirken sınıf N klasmanında birinci Cahit Yekili – Harun Çakır, ikinci Mehmet Çocuk – Ahmet Akbıçak, üçüncüde Mehmet Karaoğlan – Mehmet Çoşar geldiler.

Sınıf 1 klasmanında birinci Mehmet Kamiloğlu – Rasım Çetinkaya, ikinci Selen Bilgimer – Mustafa Kandır, üçüncü Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk oldular. Sınıf 2’de birinci Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisi olurken, Fikri Macila – Murat Aşık ikilisi ikinci oldular. Sınıf 4 klasmanında birinci Halil Mulla –Mehmet Çağla, ikinci Özhan Karaduman – Serdar Kumru, üçüncü ise ilk kez yarışan Enver Alibaba – Orkun Saner oldular.