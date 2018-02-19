Off Road’da heyecan başlıyor

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ve Kyrenia Off Road Derneği, yapılan çalışmaların ardından geçtiğimiz günlerde 2018 yarış takvimlerini açıklamıştı.

İki derneğin şampiyonalarının yanı sıra bu sene ilk defa Off Road Rally-Sprint Şampiyonası iki derneğin ortak organizasyonu ile 3 yarıştan oluşacak şekilde planlandı. Şampiyonanın ilk yarışı ise 24 Şubat Cumartesi günü Kanlıköy-Plümer arasında hazırlanan etapta yapılacak. 6,8 kilometrelik etabın biri antrenman olmak üzere üç kez geçilmesiyle yapılacak yarışın kayıt işlemleri yarın 17.00’de tamamlanacak. Cumartesi sabahı 10.30’da Plümer Koruluğu’nda seremonik startı yapılacak yarışın ilk etap geçişi 11.00’de başlayacak. 12.30’da ikinci etap ve 14.00’de üçüncü etabın geçilmesiyle yarış son bulacak.