 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
21 0
25 0
 
51 0
103 0
Kayalp, İngiltere’de rinkleri sallıyor
Kayalp, İngiltere’de rinkleri sallıyor
118 0
24 0
Vücut geliştirme, gövde gösterisi yaptı
Vücut geliştirme, gövde gösterisi yaptı
82 0
banner82

Motorcular Kantara'ya tırmanacaklar

banner27

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği “KITMOK Moto Tırmanma Yarışı” 26Mayıs 2019 Pazar günü Ardahan-Kantara arasında yapılıyor

banner262
Motorcular Kantara'ya tırmanacaklar
banner267

İki yarış olarak planlanan Moto Tırmanmada ilk yarış 26 Mayıs Pazar günü Ardahan-Kantara yolunda hazırlanan 3500 metrelik parkurda yapılıyor.

Yarışçılar parkuru biri antrenman olmak üzere 3 kez geçecekler. Güven Sigorta, Lungo Cafe, İskele Belediyesi, Worldtech Büroteknik ve Radyo Juke’un katkılatıyla, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından organize edilen yarış 11.00-16.00 saatleri arasında yapılacak. Supermoto, ATV ve Pist Motoru olmak üzere 3 ana kategori üzerinden yapılacak olan yarışta kategoriler de kendi içlerinde motor hacimlerine göre ayrılacak ve toplam 9 sınıfta mücadeleler olacak. Sınıflar; ATV1, ATV2, ATV3, ATV4, Supermoto 250, Supermoto 450, Racing 600, Racing 750 ve Racing 1000+ olacak. Kurumdan yapılan açıklamaya göre kayıtlar bugün saat 19.00’da tamamlanacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.