Lefkoşa Rallisi'nde, 7 etap geçilecek

2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan Lefkoşa Rallisi 1-2 Eylül tarihlerinde (Cumartesi - Pazar) 7 etabın geçilmesiyle gerçekleştirilecek.

1 Eylül Cumartesi günü Selimiye Meydanı'ndan saat 17:30'da verilecek start ile başlayacak olan rallide ekipler ilk gün Lefkoşa SSS etabını geçecekler. 2 Eylül Pazar günü ise ekipler ikişer kez Fota, Yılmazköy ve Alayköy etaplarını geçip ralliyi yine Selimiye Meydanı'nda noktalayacaklar. Saat 10:18'de başlayacak olan Fota etabı sonrasında yedinci ve son etap olan Alayköy etabı, 17:03'te başlayacak.