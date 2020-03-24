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KTKOD,“SİN DA GAL” dedi

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Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), evlerimizde kalma bilinci ve sorumluluğu ile “SİN DA GAL”yazılı çerçeve (frame) uygulamasını hayata geçirdi

KTKOD,“SİN DA GAL” dedi

Burçin Aliusta başkanlığındaki Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) yönetim kurulu, evlerimizde kalma bilinci ve sorumluluğu ile çerçeve (frame) uygulamasını hayata geçirdi.

Konu ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinden yapılan açıklama şöyle:

“Değerli Klasik severler, içerisinde bulunduğumuz bu zor günlerde, evlerimizde kalma bilinci ve sorumluluğu ile derneğimiz aşağıdaki çerçeve (frame) uygulamasını hayata geçirmiştir. Farkındalık yaratma ve bilinçli toplum olmak sizin elinizdedir.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle klasik otomobil camiası olarak bu zorlu günlerde hem üyelerimize hem de klasik severlere bir sizler aracılığı ile bir mesaj vermek istedik.

Elbette tek temennimiz bu sürecin herhangi bir can kaybı yaşanmadan ve en az zararla atlatılması tek dileğimizdir. Bu olağanüstü durumun ardından Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği olarak faaliyetlerimize daha güçlü olarak devam edeceğimizi fakat bu süreçte tüm klasik severlerin devletimizin aldığı kararları harfiyen yerine getirmesini rica ederiz.”

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