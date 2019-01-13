banner255
Basketbolda zirvede LAÜ var
Basketbolda zirvede LAÜ var
7 0
Issız adadaki otel, yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyor
Issız adadaki otel, yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyor
91 0
 
Kazanan Kıbrıs’taki pulyacılar
Kazanan Kıbrıs’taki pulyacılar
106 0
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
23 0
İtalyan boğası Lamborghini’nin yeni üyesi: Huracan Evo
İtalyan boğası Lamborghini’nin yeni üyesi: Huracan Evo
22 0
Çocuklar şarkılarıyla büyüledi
Çocuklar şarkılarıyla büyüledi
17 0
Ozanköy’den Mete bombası
Ozanköy’den Mete bombası
141 0
banner82

Klasik Otomobil Derneği’nden anlamlı proje

banner27

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği ilk etapta Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesindeki hastanedeki çocuk odasını yeniliyor

banner210
Klasik Otomobil Derneği’nden anlamlı proje
banner215

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD),2018 sezonunun tamamlamasının ardından Yönetim Kurulu çalışmalarına hiç ara vermeden devam ediyor. Kasım ayındaki son klasik otomobil faaliyeti ile sezonu kapatan dernek, yeni sezonun çalışmalarına hız verdi. KTKOD’ye ait ve kısa zaman sonra dördüncü sayısı yayınlanacak olan ülkemizin ilk ve tek klasik otomobil dergisi ‘ Tomofil ‘ , artık bambaşka amaçlara hizmet edecek. Bu sayı ile bir gelenek başlatan dernek ‘bir dergi bir oda ‘ sloganı kapsamında başlayacak olan proje ile , dergiden elde edilecek olan reklam gelirleri ile ülkemizdeki bakıma muhtaç hastane odalarını restore ederek , daha sağlıklı daha hijyenik ortamda hastaların tedavi edilmelerini sağlayacak. Dernek bu proje ile tüm sivil toplum örgütlerine örnek olacak bir işe imza attı.İlk olarak da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesindeki Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümündeki çocuk odasını restore edilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Eski ve yıpranmış hastane odasındaki her şey sponsorlar sayesinde yenileniyor. Çocukların daha rahat ve hijyenik ortamda sağlık hizmeti almasını sağlayan dernek yönetimi, Bu kapsamda, Lefkoşa Dr. Burhan Nalabantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizadarlı ile dernek Başkanı Burçin Aliusta, işbirliği için el sıkıştı.Görüşmede dernek üyesi Başhekim yardımcısı Dr. Cenk Soydan da hazır bulundu.

ALİUSTA: SORUMLULUKLARIMIZDAN KAÇMIYORUZ

Dernek Başkanı Burçin Aliusta görüşme sonrası bir açıklama yaparak , bu sene dördüncü sayısı yayımlanan ‘Tomofil’ dergisinin daha kalıcı işlere imza atmasını istedikleri için yönetim kurulu olarak “Bir Dergi Bir Oda” sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Bundan sonra dergiye alınan reklamların gelirinin devlet hastanelerindeki bakıma muhtaç, tadilat gerektiren sağlıksız koşullardaki odaların restoresi için kullanılacağını ifade eden Aliusta, “İşe, ilk olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki 318 numaralı odayla başlıyoruz. Kulak-Burun-Boğaz servisindeki tek çocuk

odasını, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği olarak baştan sona restore edip çocuklarımızın daha sıcak bir ortamda , daha sağlıklı koşullarda tedavilerini tamamlayıp Çocuklarımızın daha sağlıklı ortamda tedavilerini sürdürmelerini ve sağlıklarına kavuşmalarını sağlamak istedik” dedi.Bizlere sahip çıkan ve gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerdeki yüksek katılımlar neticesinde bizleri yalnız bırakmayan tüm üyelerimiz ve klasik severlerin sayesinde derneğimiz , güçlü bir yapıya büründüğünü belirten başkan Aliusta , bu katılımların ve desteklerin devam ettiği sürece bu gibi projelerin artarak hayat bulacağını söyledi.

Aliusta, dernek olarak sadece klasik severlere yönelik etkinlikler yapan bir örgüt olmak istemediklerini ifade ederek topluma faydalı olmaya, sivil toplum örgütü olarak sorumluluklarından kaçmayıp, örnek olacak çalışmalara, ülkemiz ve geleceğimize yatırım yapmaya amaçladıklarını vurguladı.

İlgili Galeriler
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.