Klasik Otomobil Derneği’nden anlamlı proje

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği ilk etapta Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesindeki hastanedeki çocuk odasını yeniliyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD),2018 sezonunun tamamlamasının ardından Yönetim Kurulu çalışmalarına hiç ara vermeden devam ediyor. Kasım ayındaki son klasik otomobil faaliyeti ile sezonu kapatan dernek, yeni sezonun çalışmalarına hız verdi. KTKOD’ye ait ve kısa zaman sonra dördüncü sayısı yayınlanacak olan ülkemizin ilk ve tek klasik otomobil dergisi ‘ Tomofil ‘ , artık bambaşka amaçlara hizmet edecek. Bu sayı ile bir gelenek başlatan dernek ‘bir dergi bir oda ‘ sloganı kapsamında başlayacak olan proje ile , dergiden elde edilecek olan reklam gelirleri ile ülkemizdeki bakıma muhtaç hastane odalarını restore ederek , daha sağlıklı daha hijyenik ortamda hastaların tedavi edilmelerini sağlayacak. Dernek bu proje ile tüm sivil toplum örgütlerine örnek olacak bir işe imza attı.İlk olarak da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesindeki Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümündeki çocuk odasını restore edilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Eski ve yıpranmış hastane odasındaki her şey sponsorlar sayesinde yenileniyor. Çocukların daha rahat ve hijyenik ortamda sağlık hizmeti almasını sağlayan dernek yönetimi, Bu kapsamda, Lefkoşa Dr. Burhan Nalabantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizadarlı ile dernek Başkanı Burçin Aliusta, işbirliği için el sıkıştı.Görüşmede dernek üyesi Başhekim yardımcısı Dr. Cenk Soydan da hazır bulundu.

ALİUSTA: SORUMLULUKLARIMIZDAN KAÇMIYORUZ

Dernek Başkanı Burçin Aliusta görüşme sonrası bir açıklama yaparak , bu sene dördüncü sayısı yayımlanan ‘Tomofil’ dergisinin daha kalıcı işlere imza atmasını istedikleri için yönetim kurulu olarak “Bir Dergi Bir Oda” sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Bundan sonra dergiye alınan reklamların gelirinin devlet hastanelerindeki bakıma muhtaç, tadilat gerektiren sağlıksız koşullardaki odaların restoresi için kullanılacağını ifade eden Aliusta, “İşe, ilk olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki 318 numaralı odayla başlıyoruz. Kulak-Burun-Boğaz servisindeki tek çocuk

odasını, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği olarak baştan sona restore edip çocuklarımızın daha sıcak bir ortamda , daha sağlıklı koşullarda tedavilerini tamamlayıp Çocuklarımızın daha sağlıklı ortamda tedavilerini sürdürmelerini ve sağlıklarına kavuşmalarını sağlamak istedik” dedi.Bizlere sahip çıkan ve gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerdeki yüksek katılımlar neticesinde bizleri yalnız bırakmayan tüm üyelerimiz ve klasik severlerin sayesinde derneğimiz , güçlü bir yapıya büründüğünü belirten başkan Aliusta , bu katılımların ve desteklerin devam ettiği sürece bu gibi projelerin artarak hayat bulacağını söyledi.

Aliusta, dernek olarak sadece klasik severlere yönelik etkinlikler yapan bir örgüt olmak istemediklerini ifade ederek topluma faydalı olmaya, sivil toplum örgütü olarak sorumluluklarından kaçmayıp, örnek olacak çalışmalara, ülkemiz ve geleceğimize yatırım yapmaya amaçladıklarını vurguladı.