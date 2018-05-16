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KKTOK'ta eğitimlere ara yok

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Gözetmen Eğitim Seminerleri’nin ikincisi Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nde başladı

KKTOK'ta eğitimlere ara yok
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Gözetmen Eğitim Seminerleri’nin ikincisi dün Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nde başladı.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir seminer öncesi yaptığı konuşmada, yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarda başarılı bir sezon geçirdiklerini ve sorunsuz organizasyonların temelinde güvenlik önlemleri olduğunu aktardı. Kişmir, ülkemizin tanıtımına çok büyük katkı koyacak olan uluslararası Kuzey Kıbrıs Rallisi 2018 ve Avrupa Rallisi 2018(ERC) ile Rally Turkey 2018 (WRC)’de görev yapacak gözetmenlerin ve gözetmen adaylarının eğitiminin öneminin altını çizdi.

İtifaiye ekiplerinin de uygulamalı olarak, söndürme ve kurtarma eğitimleri ile destek vereceği belirtilen seminere Türkiye'den FIA onaylı eğitmenler de eşlik edecek.

Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylardan, Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası(KKRŞ), Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası(KKTŞ), Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası(KKSŞ), Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye 2018, ve Avrupa Ralli Şampiyonası’nda (ERC) görev alacak ekiplerin seçileceğini belirten KKTOK Sportif Direktörü Canben Özpaşa, otomobil sporlarına gönül verenlere kapılarının açık olduğunu belirtti.

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