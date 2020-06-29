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KKTOK sporcuları bilgilendirdi

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KKTOK sporcuları bilgilendirdi

Gökhan KUZU

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) Yönetim Kurulu aldığı karara bağlı olarak Pandemi sonrası 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Tırmanma Sezonu için sporcu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği binasında gerçekleştirilen toplantıda başkan TiginKişmir ve yönetim kurulu yeni sezonve değişen kurallarla ilgili olarak sporcuları bilgilendirdiler.

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu9 yarış planlarken, ilk yarışını Limasol Sigorta sponsorluğunda11 – 12 Temmuz’da gerçekleştirecek.

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