Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk

Gülgün Süt ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun düzenlediği Kuzey Kıbrıs Rallisi muhteşem bir finalle sona ermişti. 01-03 Haziran tarihleri arasında, 3 gün boyunca büyük çekişmenin yaşandığı rallide birinciliği Ford Motorsport Türkiye adına yarışan Deniz Fahri-Barış Kalfaoğlu ikilisi kazanmıştı.
Kuzey Kıbrıs Rallisi'nde, yarışan 4 Hamitköylü rallici arasında da kıyasıya bir çekişme yaşandı. 4 Hamitköylü ralliciden üçü yarışı başarıyla tamamlarken Mehmet Karaoğlan ilk gün sonunda yarış dışı kalmıştı.
Hamitköylü rallicilerden en başarılısı Mehmet Çocuk oldu. Mehmet Çocuk - Ahmet Akbıçak ikilisi yarışı yedinci sırada tamamladılar. Mehmet Çocuk'un babası, Hüseyin Çocuk'un co - pilotluğunu yaptığı Oktay Çocuk ise yarışı on yedinci sırada tamamlarken, Serhat Karaoğlan - İsmail Karataç ikilisi yirmi beşinci sırada finiş gördüler.