Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk

Kuzey Kıbrıs Rallisi'nde yarışan dört Hamitköylü rallici arasında kıyasıya bir çekişme yaşanırken, en başarılı Mehmet Çocuk oldu. Mehmet Çocuk'u, Oktay Çocuk takip etti

Gülgün Süt ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun düzenlediği Kuzey Kıbrıs Rallisi muhteşem bir finalle sona ermişti. 01-03 Haziran tarihleri arasında, 3 gün boyunca büyük çekişmenin yaşandığı rallide birinciliği Ford Motorsport Türkiye adına yarışan Deniz Fahri-Barış Kalfaoğlu ikilisi kazanmıştı. Kuzey Kıbrıs Rallisi'nde, yarışan 4 Hamitköylü rallici arasında da kıyasıya bir çekişme yaşandı. 4 Hamitköylü ralliciden üçü yarışı başarıyla tamamlarken Mehmet Karaoğlan ilk gün sonunda yarış dışı kalmıştı. Hamitköylü rallicilerden en başarılısı Mehmet Çocuk oldu. Mehmet Çocuk - Ahmet Akbıçak ikilisi yarışı yedinci sırada tamamladılar. Mehmet Çocuk'un babası, Hüseyin Çocuk'un co - pilotluğunu yaptığı Oktay Çocuk ise yarışı on yedinci sırada tamamlarken, Serhat Karaoğlan - İsmail Karataç ikilisi yirmi beşinci sırada finiş gördüler.