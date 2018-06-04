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Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk

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Kuzey Kıbrıs Rallisi'nde yarışan dört Hamitköylü rallici arasında kıyasıya bir çekişme yaşanırken, en başarılı Mehmet Çocuk oldu. Mehmet Çocuk'u, Oktay Çocuk takip etti

Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
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Gülgün Süt ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun düzenlediği Kuzey Kıbrıs Rallisi muhteşem bir finalle sona ermişti. 01-03 Haziran tarihleri arasında, 3 gün boyunca büyük çekişmenin yaşandığı rallide birinciliği Ford Motorsport Türkiye adına yarışan Deniz Fahri-Barış Kalfaoğlu ikilisi kazanmıştı.

Kuzey Kıbrıs Rallisi'nde, yarışan 4 Hamitköylü rallici arasında da kıyasıya bir çekişme yaşandı. 4 Hamitköylü ralliciden üçü yarışı başarıyla tamamlarken Mehmet Karaoğlan ilk gün sonunda yarış dışı kalmıştı.

Hamitköylü rallicilerden en başarılısı Mehmet Çocuk oldu. Mehmet Çocuk - Ahmet Akbıçak ikilisi yarışı yedinci sırada tamamladılar. Mehmet Çocuk'un babası, Hüseyin Çocuk'un co - pilotluğunu yaptığı Oktay Çocuk ise yarışı on yedinci sırada tamamlarken, Serhat Karaoğlan - İsmail Karataç ikilisi yirmi beşinci sırada finiş gördüler.

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