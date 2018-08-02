banner107
Haskasap, Riga’da yan verecek
Haskasap, Riga’da yan verecek
6 0
"Damacanadaki güvenlik bandına önemle dikkat edin"
61 0
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü
11 0
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
39 0
Dumlupınar resmen sahada
Dumlupınar resmen sahada
197 0
17 0
15 0
18 0
banner82
banner147

Girne’nin göbeğinde slalom şov

banner27

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün organize ettiği sezonun ikinci Slalom yarışı, Girne Baldöken Oto Parkı’nda yapıldı

Girne’nin göbeğinde slalom şov
banner137

Girne Belediyesi ana sponsorluğunda ve KKTC Telsim iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilen Girne Belediyesi Slalom Yarışına toplamda 70 yarışmacı kayıt yaptırdı. 4 aracın mekanik sebeplerden dolayı start alamadığı yarışta 7 kategoride birinciler belirlendi. Baldöken Oto Parkı içerisinde hazırlanan kısa parkurda ikişer tur üzerinden yapılan yarışı kalabalık seyirci topluluğu takip etti. Yarışın ardından ödül töreni yine aynı yerde yapılırken, dereceye giren yarışmacılara kupaları takdim edildi. A kategorisinde Mustafa Beyaz, B kategorisinde Aykut Sokollu, C kategorisinde Görkem Eren, D kategorisinde Coşkun Gürel, E kategorisinde Serkan Cenktaş, Bayanlar kategorisinde Oya Konat ve Turing kategorisinde Akın Demirağ birincilik kupalarını almaya hak kazanan isimler oldular.

Kategorilerinde ilk 3’e giren isimler şöyle;

         Yarışmacı            Araç           Derece

A Kategorisi                          

1       Mustafa Beyaz              Mercedes    01:13.230

2       Taner Gerçel                 BMW                   01:15.046

3       Mete Ünal            Mercedes    01:18.140

B Kategorisi                          

1       Aykut Sokollu              Ford Escort         01:11.900

2       Erkan Nurioğulları        Reno 5 Turbo      01:12.062

3       Ergün Nurioğluları        Reno 5 Turbo      01:12.888

C Kategorisi                          

1       Görkem Eren                Suzuki Vitara      01:10.433

2       Arcan Yiğit          VW Beetle  01:15.031

3       Hasan Gönenoğlu         VW Beetle  01:15.046

D Kategorisi                          

1       Coşkun Gürel                Mini           01:10.455

2       Metin Tavukçuoğlu       Austin Mini         01:12.237

3       Hüseyin Gümüşok        Mini           01:12.598

Bayanlar Kategorisi                        

1       Oya Konat           Mercedes    01:20.568

2       Dilara Dolap                 Mini           01:25.034

3       Firdevs Eren                 Mini           01:25.718

E Kategorisi                          

1       Serkan Cenktaş             Mini           01:16.249

2       Hasan Kordal                Mini           01:18.154

3       Deniz Ulunay                Mini           01:19.128

Turing Kategorisi                  

1       Akın Demirağ               Mercedes 300sl    01:18.414

2       Mahmut Sokollu           Mg              01:20.396

3       Tamer Konat                 Fiat             01:23.588

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.