Girne’nin göbeğinde slalom şov

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün organize ettiği sezonun ikinci Slalom yarışı, Girne Baldöken Oto Parkı’nda yapıldı

Girne Belediyesi ana sponsorluğunda ve KKTC Telsim iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilen Girne Belediyesi Slalom Yarışına toplamda 70 yarışmacı kayıt yaptırdı. 4 aracın mekanik sebeplerden dolayı start alamadığı yarışta 7 kategoride birinciler belirlendi. Baldöken Oto Parkı içerisinde hazırlanan kısa parkurda ikişer tur üzerinden yapılan yarışı kalabalık seyirci topluluğu takip etti. Yarışın ardından ödül töreni yine aynı yerde yapılırken, dereceye giren yarışmacılara kupaları takdim edildi. A kategorisinde Mustafa Beyaz, B kategorisinde Aykut Sokollu, C kategorisinde Görkem Eren, D kategorisinde Coşkun Gürel, E kategorisinde Serkan Cenktaş, Bayanlar kategorisinde Oya Konat ve Turing kategorisinde Akın Demirağ birincilik kupalarını almaya hak kazanan isimler oldular.

Kategorilerinde ilk 3’e giren isimler şöyle;

Yarışmacı Araç Derece

A Kategorisi

1 Mustafa Beyaz Mercedes 01:13.230

2 Taner Gerçel BMW 01:15.046

3 Mete Ünal Mercedes 01:18.140

B Kategorisi

1 Aykut Sokollu Ford Escort 01:11.900

2 Erkan Nurioğulları Reno 5 Turbo 01:12.062

3 Ergün Nurioğluları Reno 5 Turbo 01:12.888

C Kategorisi

1 Görkem Eren Suzuki Vitara 01:10.433

2 Arcan Yiğit VW Beetle 01:15.031

3 Hasan Gönenoğlu VW Beetle 01:15.046

D Kategorisi

1 Coşkun Gürel Mini 01:10.455

2 Metin Tavukçuoğlu Austin Mini 01:12.237

3 Hüseyin Gümüşok Mini 01:12.598

Bayanlar Kategorisi

1 Oya Konat Mercedes 01:20.568

2 Dilara Dolap Mini 01:25.034

3 Firdevs Eren Mini 01:25.718

E Kategorisi

1 Serkan Cenktaş Mini 01:16.249

2 Hasan Kordal Mini 01:18.154

3 Deniz Ulunay Mini 01:19.128

Turing Kategorisi

1 Akın Demirağ Mercedes 300sl 01:18.414

2 Mahmut Sokollu Mg 01:20.396

3 Tamer Konat Fiat 01:23.588