banner107
Doğancı'da, Tabak - Oktay dönemi
Doğancı'da, Tabak - Oktay dönemi
5 0
Cihangir'de anlamlı maçlar
Cihangir'de anlamlı maçlar
7 0
Hiç Duymadığınız 8 İlginç Bilgi
Hiç Duymadığınız 8 İlginç Bilgi
102 0
“Büyük kaos yaşanacak”
“Büyük kaos yaşanacak”
62 0
Mücadeleler Nihat Bağcıer anısına
Mücadeleler Nihat Bağcıer anısına
136 0
Dikktasizlik eşittir kaza
Dikktasizlik eşittir kaza
114 0
Bakın yatakta kimin sözü geçiyor?
Bakın yatakta kimin sözü geçiyor?
79 0
Sağlıkta gerilim
Sağlıkta gerilim
120 0
banner82
banner147

Formula 1'de sıradaki durak İtalya

banner27

Formula 1'de sıradaki durak İtalya
banner137

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'da yapılacak sezonun 14. yarışıyla sürecek.

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 2 Eylül Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Azerbaycan, İspanya, Fransa, Almanya ve Macaristan'da koşulan yarışlarda Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Avustralya, Bahreyn, Kanada, Büyük Britanya ve Belçika'da Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Avusturya'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı.

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de İtalya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 231 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 214

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 146

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 144

5. Max Verstappen (Hollanda): 120

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.