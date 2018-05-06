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Fahri kürsüde bitirdi

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Eskişehir'de düzenlenen Rally Phrygia'da, Ford Motorsport Türkiye adına yarışan ekibimiz Deniz Fahri-Barış Kalfaoğlu ikilisi, yarışı üçüncü olarak tamamlarken, kürsüye çıktı

Fahri kürsüde bitirdi
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Balkan Ralli Kupası ve Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı olan Rally Phrygia, Espark ve Midas özel etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından sona erdi. Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından 45 ekibin katılımıyla düzenlenen ralli, Eskişehir-Kütahya-Bilecik bölgesinde koşuldu.

Ford Motorsport Türkiye adına yarışan ekibimiz Deniz Fahri-Barış Kalfaoğlu ikilisi, ilk gün olduğu gibi ikinci günü de üçüncü olarak tamamlarken, önemli bir başarıya imza atıp kürsüye çıktı. Ford Motorsport Türkiye’den Red Bull sporcusu Yağız Avcı-Onur Vatansever ekibinin 1 dakika 13.6 saniye farkla ilk sırada tamamladığı zorlu rallide, son 2 özel etapta yağan yağmur dengeleri değiştirdi ve ekiplere zor anlar yaşattı. BC Vision Motorsport’dan Skoda Fabia R5 ile Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikinciliği elde etti.

ERT2 klasmanında Bulgaristan’dan Mitsubishi Lancer EVO IX ile Jordan Atanasov-Yanaki Yanakiev ERT3 klasmanında ise Ford Motorsport Türkiye adına Ford Fiesta R2T ile yarışan Ümitcan Özdemir-Batuhan Memişyazıcı birincilikleri paylaşan ekipler oldular.

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