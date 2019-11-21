Cumhuriyet için yan verdiler

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün düzenlediği IX. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Slalom Yarışı, Cemsa Sporting Center’de yapıldı. Coşkun Gürel Mini aracıyla en iyi zamana imza attı

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün, Faruk Tekstil Tic. Ltd. Şti. ve İstanbul Perde sponsorluğunda organize ettiği 2019’un son faaliyeti Uluslar arası Cumhuriyet Klasik Otomobil Slalom Yarışı geçtiğimiz Cumartesi günü Cemsa Sporting Center’de yapıldı.

Yarışta toplam 64 klasik otomobil boy gösterdi. İki aracın aynı anda, ikili çıkış şeklinde start alması hem seyircilere hem de yarışçılara oldukça keyifli anlar yaşattı. Yurt dışından da 10 ekibin katıldığı yarışın D Kategorisinde yarışan Coşkun Gürel Mini marka aracıyla en iyi zamana imza attı. A Kategorisini Taner Gerçel, B Kategorisini Arcan Yiğit, C Kategorisini Ali Güran, E Kategorisini Serkan Cenktaş, F Kategorisini Nihat Özhasoğlu ve Turing Kategorisini Akın Demirağ kazanırken Bayanlarda birinci Arzu Erten oldu.

Slalom yarışında kategorilerine göre dereceye giren yarışmacılar şu şekilde sıralandı.

A Kategorisi:

1.Taner Gerçel-BMW

2.Mustafa Beyaz-Mercedes

3.Tahir Selviler-Mercedes

B Kategorisi:

1.Arcan Yiğit-BMW

2.Yıldıray Uzmaner-Alfa Romeo

3.İsfendiyar Erdoğdu-Alfa Romeo

C Kategorisi:

1.Ali Güran Tahsin-Mazda

2.Özge Boran-Mini Turbo

3.Mülayim Çınar-Mitsubishi Lancer

D Kategorisi:

1.Coşkun Gürel-Mini

2.Türkeş Barkut-Mini

3.Metin Tavukçuoğlu-Mini

E Kategorisi:

1.Serkan Cenktaş-Mini

2.Serhan Cenktaş-Mini

3.Halil Anılır-Fiat 126

F Kategorisi:

1.Nihat Özhasoğlu-VW Beetle

2.Turgut Bürüncük-Morris Minnor

3.Halil Özgür Arman-Chervolet

Turing Kategorisi:

1.Akın Demirağ Mini

2.Çağan Ilgar-BMW

3.Argun Paralik- MG

Bayanlar Kategorisi:

1.Arzu Erten Soygazi-VW Beetle

2.Yağmur Karabiber-VwBeetle

3.Karin Öztürk-Ford