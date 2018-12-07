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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Cemsa’da bir günde iki yarışma heyecanı yaşanacak

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KKTC eski şampiyonları, KKTC 2018 Drift Şampiyonası’nın en iyi 14 pilotu, Güney’den favori pilotlar, Avrupa Drift Şampiyonası’nın önemli isimlerinin katılacağı Drift Şampiyonası finali ve Neu Drift Challenge Özel Kupası, Cemsa Pisti’nde yapılacak

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Cemsa’da bir günde iki yarışma heyecanı yaşanacak
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Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ve Drift NEU işbirliğinde organize edilen Kuzey Kıbrıs 2018 Drift Şampiyonası final organizasyonu 8-9 Aralık 2018 tarihleri arasında Lefkoşa Cemsa Sporting Center’de yapılıyor.

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ve Drift NEU organizasyonuyla 9 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan iki büyük yarışın kayıt işlemleri, teknik kontrol, antrenmanlar ve sıralamaları 8 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek. 12.30’da teknik kontrol ve kayıt işlemleri, 13.30’da sporcu bilgilendirme, 14.00’te ise sıralamalar yapılacak.

AVRUPA’NIN ÖNEMLİ PİLOTLARINDAN SHANAHAN KARDEŞLER DE YARIŞACAK
Organizasyon yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs 2018 Şampiyona finali 9 Aralık 2018 Pazar sabahı 10.00’da yapılacak. 13.00’te yapılacak sporcu bilgilendirme toplantısının ardından ise; 13.30’ta özel kupa yarışı başlayacak. Conor Shanahan ve Jack Shanahan’ın da katılacağı özel kupaya, Güney’den favori pilotlar, KKTC eski şampiyonları, seçkin yarışçılarımız ile KKTC 2018 Drift Şampiyonası’nın en iyi 14 pilotu katılacak.

KKTC DRİFT ŞAMPİYONASI TARİHİNİN EN HIZLI PİSTİ
Final yarışı için farklı bir pist kurma düşüncesinde olduklarını belirten organizasyon yetkilileri, bugüne kadar yarışılan en hızlı pisti hazırlamak için düğmeye bastıklarını, Cemsa Sporting Center pisti içerisinde bazı modifikasyonlar yaparak, final adına yaraşır şekilde hızlı ve güvenli yepyeni bir pisti sporcu ve seyirci karşısına çıkaracaklarını belirttiler.

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