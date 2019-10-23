Afrodisia 2019 start aldı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, KyreniaOffroad Derneği tarafından bu yıl altıncı kez organize edilen “AfrodisiaCyprusOffroadRally-Raid”, başladı. Cumartesi günü noktalanacak yarışta ekipler toplamda 810 kilometre yarışacaklar. Sezonun şampiyonlarınınbelirleneceği yarış dün basına tanıtıldı

İlk kez 2014 yılında yapılan ve ülkemizin en büyük motorsporları organizasyonlarından biri olan AfrodisiaRally-Raid, bu yıl altıncı kez yapılıyor. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde organize edilen yarış 4 gün sürecek.

YARIŞ BASINA TANITILDI

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü yapacağı yarış dün basına tanıtıldı. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği seminer salonunda yapılan toplantıda; Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, KyreniaOffroad Derneği Asbaşkanı Ramadan Uzun, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu ve yarışın direktörü İrfan Topcu hazır bulundu. Ortak amacın başarılı bir organizasyon olduğunun altı çizilirken, yarışla ilgili bilgiler basınla paylaşıldı.

28 EKİP START ALDI

Girne Kordonboyu Atatürk Büstü önünden, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü’nün de katılımıyla yapılan törenle başladı. 28 ekibin katılımıyla Cumartesi gününe kadar sürecek 4 günlük ve yaklaşık 800 kilometrelik yarış 3 kategori üzerinden yapılacak. Ralli, Raid ve Macera kategorisinde ekipler; 4×4 arazi aracı, ATV ve UTV araçlarla yarışacaklar."

SEYİRCİLER İÇİN GİRNE’DE ÖZEL ETAP OLACAK

Startın ardından ekipler Kaplıca bölgesine kamp alanına gittiler. Bugün ve yarın 3’er uzun etap geçilecek. Yarışın son günü olan Cumartesi günü ise 2 uzun etap ve Girne çevre yolu üzerinde hazırlanan seyirci etabı geçilecek. Yarışın formatı gereği güzergah gizli tutulurken, seyirci etabının Cumartesi günü 17.00’de başlayacağı ve Girne Amerikan Üniversitesi’nin güneyinde, Girne çevre yolunun üst kısmında olacağı açıklandı. Etabın ardından Cumartesi akşamı yine Atatürk büstü önünde finiş ve ödül töreni yapılacak.

Yarışta 9’u Ralli, 14’ü Raid ve 5’i Macera kategorilerinde olmak üzere toplam 28 ekip yarışacak ve sezonun şampiyonları da bu yarışta belirlenecek.