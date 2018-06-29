19 ekip, 24 saat yarışacak

Kyrenia Off Road Derneği tarafından dördüncüsü organize edilen ve 3 kategoride 19 ekibin yarışacağı “Gepaz 24hr. Offroad Challenge” katılımcı listesi yayınlandı. Yarışı takip etmek isteyen izleyiciler, Balıkesir zıplama olarak bilinen noktaya gidebilecekler

Gepaz Yapı Market’in ana sponsorluğunu üstlendiği 24 saat Offroad Yarışı için geri sayım sürerken tüm hazırlıklar yapıldı. Ekipler bugün saat 13.00’te Girne Kordon boyu Atatürk Büstü önünde yapılacak seremonik startı beklemeye başladı.

Bu yıl dördüncüsü yapılacak olan ve format gereği yarışın yapılacağı bölgenin açıklanmadığı 24 Saat Offroad Yarışı, start anında alınacak ilk koordinat noktası ile başlayacak. İlk koordinatın bulunduğu noktada alınacak ikinci koordinat ve bu şekilde 24 saat boyunca yaklaşık 500 kilometrelik 4 etap geçilecek ve yarış Pazar günü 13.00’te aynı yerde sona erecek. Ralli, Raid ve Macera olmak üzere 3 ana kategori üzerinden yapılacak yarışta ralli kategorisi, hız limitlerini aşmadan zamana karşı mücadele verirken, raid kategorisi verilecek koordinatlara hız limitleri dâhilinde en kısa yoldan gitmeye çalışacak. Macera kategorisi ise verilecek hedef sürede hızlarını sabitlemeye çalışarak güzergâh dışına çıkmadan finişe ulaşmaya çalışacak. Yarışı takip etmek isteyen izleyiciler için bu akşamüzeri, tahmini 16.10’da Balıkesir zıplama olarak bilinen noktaya gidebilecekleri açıklandı.

Gepaz Yapı Market ana sponsorluğundaki yarışa; Topline, North Steel Homes, TPS, Sermet Benli Sigorta Acenteliği, Telsim Vodafone, Capital Radyo, Spor Dairesi, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı katkıda bulunuyor.