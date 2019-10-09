Nöbetçi eczaneler (9 Ekim 2019)

Lefkoşa / Çağansoy Eczanesi
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi No:4 Yeniken
0392 223 67 66
Lefkoşa / Törenağa Eczanesi
Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, No:60, Otobs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı
0392 228 10 08
Lefkoşa / Enver Alibaba Eczanesi
Atatürk Öğretmen Akademisi karşısı Fikriye Hüseyin Sok. No:1/A Küçük Kaymaklı
Girne / Kandil Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
0392 822 38 42
Girne / Sertaç Eczanesi
Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B
0392 815 90 67
Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi
Binatlı Sok. No:6 A/B (Erşan Balıkçı yanı)
0392 714 12 22
Mağusa / Hacer Balıkçı Eczanesi
Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı
0392 365 55 18
Mağusa / Ayşem Çil Eczanesi
15 Ağustos Bulvarı Namık Kemal Halken Tower Apt. No:5
Lefke / Nane Limon Eczanesi
Ecevit Cad. Yeşilyurt
0392 727 74 70