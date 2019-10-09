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Nöbetçi eczaneler (9 Ekim 2019)

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Nöbetçi eczaneler (9 Ekim 2019)
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Lefkoşa / Çağansoy Eczanesi

Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi No:4 Yeniken

0392 223 67 66

Lefkoşa / Törenağa Eczanesi

Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, No:60, Otobs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı

0392 228 10 08

Lefkoşa / Enver Alibaba Eczanesi

Atatürk Öğretmen Akademisi karşısı Fikriye Hüseyin Sok. No:1/A Küçük Kaymaklı

Girne / Kandil Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

0392 822 38 42

Girne / Sertaç Eczanesi

Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B

0392 815 90 67

Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi

Binatlı Sok. No:6 A/B (Erşan Balıkçı yanı)

0392 714 12 22

Mağusa / Hacer Balıkçı Eczanesi

Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı

0392 365 55 18

Mağusa / Ayşem Çil Eczanesi

15 Ağustos Bulvarı Namık Kemal Halken Tower Apt. No:5

Lefke / Nane Limon Eczanesi

Ecevit Cad. Yeşilyurt

0392 727 74 70

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