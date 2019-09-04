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Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
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Elektrikte süresiz greve doğru
Elektrikte süresiz greve doğru
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Elektrikte süresiz grev kararı
Elektrikte süresiz grev kararı
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Sanal bet soruşturması derinleşiyor
Sanal bet soruşturması derinleşiyor
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Erülkü Anı Maçı, Lefke'nin
Erülkü Anı Maçı, Lefke'nin
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Toykan imzaladı
Toykan imzaladı
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Nöbetçi eczaneler (4 Eylül 2019)

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Nöbetçi eczaneler (4 Eylül 2019)
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Lefkoşa / Çağlayan Eczanesi

İffet Oruz Sokak, No: A/B Çağlayan

0392 227 61 81

Lefkoşa / Laika Gökçekuş Eczanesi

Belediye Bulvarı No:37/3 Yenikent

0392 224 09 88

Girne / Rızkı Eczanesi

Naci Talat Caddesi, No:3, Foto Berkant Yanı

0392 815 34 96

Girne / Sevin Çağay Eczanesi

Ecevit Cad. No:67/B Yok Yoktur Market, Papageno yanı

0392 81 52 025

Güzelyurt / İncirli Eczanesi

Büyük Ada Sokak, No:22

0392 714 28 74

Mağusa / Meva Eczanesi

15/A Ordu Sokak, Açık Pazar karşısı

0392 366 37 73

Mağusa / Süay Sevinç Eczanesi

Salamis Yolu No:168/A (Akay saat) yanı

0392 365 42 80

İskele / Ersu Adan Eczanesi

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük. No:4 Ötüken

0392 378 88 87

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