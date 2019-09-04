Nöbetçi eczaneler (4 Eylül 2019)

Lefkoşa / Çağlayan Eczanesi
İffet Oruz Sokak, No: A/B Çağlayan
0392 227 61 81
Lefkoşa / Laika Gökçekuş Eczanesi
Belediye Bulvarı No:37/3 Yenikent
0392 224 09 88
Girne / Rızkı Eczanesi
Naci Talat Caddesi, No:3, Foto Berkant Yanı
0392 815 34 96
Girne / Sevin Çağay Eczanesi
Ecevit Cad. No:67/B Yok Yoktur Market, Papageno yanı
0392 81 52 025
Güzelyurt / İncirli Eczanesi
Büyük Ada Sokak, No:22
0392 714 28 74
Mağusa / Meva Eczanesi
15/A Ordu Sokak, Açık Pazar karşısı
0392 366 37 73
Mağusa / Süay Sevinç Eczanesi
Salamis Yolu No:168/A (Akay saat) yanı
0392 365 42 80
İskele / Ersu Adan Eczanesi
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük. No:4 Ötüken
0392 378 88 87