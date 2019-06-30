Nöbetçi eczaneler (30 Haziran 2019)

LEFKOŞA
Serkan Kervan Eczanesi: Atatürk Cadesi. No. 16 B. Hamitköy Lefkoşa Tel: 2258091
Abbasoğlu Eczanesi: Şht. Hüseyin Ruso Cad. Dük. No: 112 Yarim gelinlik yanı, Çangar Ltd karşısı Küçük Kaymaklı Tel: 227 16 64
GİRNE
Karpuzoğlu Eczanesi: Uğur Mumcu Cad. Koop. Yanı Karakum Tel: 816 12 30
İlgen Eczanesi: Işıl Sok. No: 1/C Kemal Kamiloğlu Doğum Kliniği karşısı Tel: 815 8118
GAZİMAĞUSA
Ayşe Özbeycan Eczanesi: Topçu Bulvarı N0:18 -A Deniz Plaza Karşısı Mağusa (392)365-6838
Petek Eczanesi: Zafer Anıtı Ticaret Merkezi No: ¾ Tel: 366 29 28 GÜZELYURT Resmiye ese eczanesi: ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI - Güzelyurt Tel: 7144518