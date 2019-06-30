 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Havuzda rekora yüzdüler
Havuzda rekora yüzdüler
12 0
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
14 0
 
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
95 0
İncirli penaltılarla hedefe vardı
İncirli penaltılarla hedefe vardı
160 0
Akıncı, hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası müjdesi verdi
Akıncı, hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası müjdesi verdi
18 0
Canı sıkılınca, aracıyla yolu kapattı
Canı sıkılınca, aracıyla yolu kapattı
476 0
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
13 0
banner82

Nöbetçi eczaneler (30 Haziran 2019)

banner27

banner315
Nöbetçi eczaneler (30 Haziran 2019)
banner267

LEFKOŞA

Serkan Kervan Eczanesi: Atatürk Cadesi. No. 16 B. Hamitköy Lefkoşa Tel: 2258091

Abbasoğlu Eczanesi: Şht. Hüseyin Ruso Cad. Dük. No: 112 Yarim gelinlik yanı, Çangar Ltd karşısı Küçük Kaymaklı Tel: 227 16 64

GİRNE

Karpuzoğlu Eczanesi: Uğur Mumcu Cad. Koop. Yanı Karakum    Tel: 816 12 30

İlgen Eczanesi: Işıl Sok. No: 1/C Kemal Kamiloğlu Doğum Kliniği karşısı Tel: 815 8118

GAZİMAĞUSA

Ayşe Özbeycan Eczanesi: Topçu Bulvarı N0:18 -A Deniz Plaza Karşısı Mağusa (392)365-6838

Petek Eczanesi: Zafer Anıtı Ticaret Merkezi No: ¾ Tel: 366 29 28 GÜZELYURT Resmiye ese eczanesi: ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI - Güzelyurt Tel: 7144518

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.