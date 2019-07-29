Nöbetçi eczaneler (29 Temmuz 2019)

Lefkoşa / Laden Akbatur Eczanesi
Selçuklu Cad. No:46 Adıgüzel Apt. Zmin Kat Bakanlıklar Yolu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı karşısı
0392 227 25 75
Lefkoşa / Ülker Pozan Eczanesi
Şht. Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, No:28/2 Ortaköy Lemar Yolu
Girne / Rızkı Eczanesi
Naci Talat Caddesi, No:3, Foto Berkant yanı
0392 815 34 96
Girne / Yusuf Tandoğan Eczanesi
Beşparmaklar Caddesi, Ufuktan 1 Apartmanı Dük. No:4 Çatalköy
0548 865 34 21
Güzelyurt / Aşar Eczanesi
Ecevit Caddesi 18/B
0392 714 21 93
Mağusa / Umut Eczanesi
Salamis Yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember – Zafer Anıtı arası
0392 366 23 69
Mağusa / Ceren Eczanesi
Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
0392 366 33 74
İskele / Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3
0392 371 22 24