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Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
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Tepki çeken direkler kaldırılıyor
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Nöbetçi eczaneler (29 Temmuz 2019)

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Nöbetçi eczaneler (29 Temmuz 2019)
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Lefkoşa / Laden Akbatur Eczanesi

Selçuklu Cad. No:46 Adıgüzel Apt. Zmin Kat Bakanlıklar Yolu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı karşısı

0392 227 25 75

Lefkoşa / Ülker Pozan Eczanesi

Şht. Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, No:28/2 Ortaköy Lemar Yolu

Girne / Rızkı Eczanesi

Naci Talat Caddesi, No:3, Foto Berkant yanı

0392 815 34 96

Girne / Yusuf Tandoğan Eczanesi

Beşparmaklar Caddesi, Ufuktan 1 Apartmanı Dük. No:4 Çatalköy

0548 865 34 21

Güzelyurt / Aşar Eczanesi

Ecevit Caddesi 18/B

0392 714 21 93

Mağusa / Umut Eczanesi

Salamis Yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember – Zafer Anıtı arası

0392 366 23 69

Mağusa / Ceren Eczanesi

Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

0392 366 33 74

İskele / Özbirtan Eczanesi

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3

0392 371 22 24

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