Nöbetçi eczaneler (28 Ocak 2020)

Lefkoşa / Ahmet Mısırlı Eczanesi
Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy
0392 223 93 93
Lefkoşa / Gizem Behlül Eczanesi
No:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Zorba Petrol İlerisi Deniz Shop karşısı Gönyeli
0392 223 45 75
Lefkoşa / Yonca Hatipoğlu Eczanesi
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş
0392 228 06 06
Girne / Aydın Life Eczanesi
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza No:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)
0392 815 73 50
Girne / Dünya Eczanesi
Salih Miroğlu Caddesi, Ataker İşhanı No:1
0392 815 00 09
Mağusa / Meva Eczanesi
15/A, Ordu Sokak, Açık Pazar Karşısı
0392 366 37 73
Mağusa / Sakarya Eczanesi
Narlık Sok.Sakarya Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital ) yanı
0392 365 29 89
Güzelyurt / Resmiye Ese Eczanesi
Ecevit Cad. No:75/1 Ziraat Bankası çaprazı
0392 714 45 18
Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli
0548 843 03 44