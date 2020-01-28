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Bu yol 2 hafta trafiğe kapatıldı
Bu yol 2 hafta trafiğe kapatıldı
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Kumsal Parkı ilgi bekliyor
Kumsal Parkı ilgi bekliyor
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Kaldırımlar işgal altında
Kaldırımlar işgal altında
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Balık tutan gencin boynuna denizden sıçrayan zargana saplandı
Balık tutan gencin boynuna denizden sıçrayan zargana saplandı
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Örge Volkan coştu coşturdu
Örge Volkan coştu coşturdu
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Bağlıköy Konuk Evi hizmete açıldı
Bağlıköy Konuk Evi hizmete açıldı
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Nöbetçi eczaneler (28 Ocak 2020)

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Nöbetçi eczaneler (28 Ocak 2020)

Lefkoşa / Ahmet Mısırlı Eczanesi

Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy

0392 223 93 93

Lefkoşa / Gizem Behlül Eczanesi

No:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Zorba Petrol İlerisi Deniz Shop karşısı Gönyeli

0392 223 45 75

Lefkoşa / Yonca Hatipoğlu Eczanesi

Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş

0392 228 06 06

Girne / Aydın Life Eczanesi

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza No:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)

0392 815 73 50

Girne / Dünya Eczanesi

Salih Miroğlu Caddesi, Ataker İşhanı No:1

0392 815 00 09

Mağusa / Meva Eczanesi

15/A, Ordu Sokak, Açık Pazar Karşısı

0392 366 37 73

Mağusa / Sakarya Eczanesi

Narlık Sok.Sakarya Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital ) yanı

0392 365 29 89

Güzelyurt / Resmiye Ese Eczanesi

Ecevit Cad. No:75/1 Ziraat Bankası çaprazı

0392 714 45 18

Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli

0548 843 03 44

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