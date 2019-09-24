 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Kordonboyu’nun karanlığı, vatandaşı tedirgin ediyor
Kordonboyu’nun karanlığı, vatandaşı tedirgin ediyor
14 0
Aydınköy'de Motodrag coşkusu
Aydınköy'de Motodrag coşkusu
12 0
 
Gençler, Şenol’la güldü
Gençler, Şenol’la güldü
234 0
Yağmur geliyor
Yağmur geliyor
129 0
11 0
Yücebaş, Kayseri'de zafere sürdü
Yücebaş, Kayseri'de zafere sürdü
19 0
Esrarengiz üsse UFO'cu akını
Esrarengiz üsse UFO'cu akını
35 0
banner82

Nöbetçi eczaneler (24 Eylül 2019)

banner27

Nöbetçi eczaneler (24 Eylül 2019)
banner267

Lefkoşa / Aşan Eczanesi

Selçuk Avkıran Sokak, No: 1, Metropol Süpermarket arkası Taşkınköy

0392 225 57 30

Lefkoşa / İyigün Eczanesi

Muhtar Yusuf Galeria, No:2, Küçük Kaymaklı

0392 227 25 71

Lefkoşa / Mustafa Gürman Eczanesi

Kemal Şemiler Caddesi No:6/B Kermiya

0392 330 08 30

Girne / Sevin Çağay Eczanesi

Ecevit Cad. No:67/B Yok Yoktur Market, Papageno yanı

0392 81 52 025

Girne / Aşar Karaoğlanoğlu Eczanesi

Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3

0392 822 38 85

Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi

Binatlı Sok. No: 6 A/B  (Erşan Balıkçı yanı)

0392 714 12 22

Mağusa / Çağkan Aksoy Eczanesi

15 Ağustos Bulvarı, No:28,  Larnaka Yolu

0392 366 95 55

Mağusa / Süay Sevinc Eczanesi

Salamis Yolu No:168 A (Akay Saat yanı)

0392 365 42 80

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.