Nöbetçi eczaneler (24 Eylül 2019)

Lefkoşa / Aşan Eczanesi
Selçuk Avkıran Sokak, No: 1, Metropol Süpermarket arkası Taşkınköy
0392 225 57 30
Lefkoşa / İyigün Eczanesi
Muhtar Yusuf Galeria, No:2, Küçük Kaymaklı
0392 227 25 71
Lefkoşa / Mustafa Gürman Eczanesi
Kemal Şemiler Caddesi No:6/B Kermiya
0392 330 08 30
Girne / Sevin Çağay Eczanesi
Ecevit Cad. No:67/B Yok Yoktur Market, Papageno yanı
0392 81 52 025
Girne / Aşar Karaoğlanoğlu Eczanesi
Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3
0392 822 38 85
Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi
Binatlı Sok. No: 6 A/B (Erşan Balıkçı yanı)
0392 714 12 22
Mağusa / Çağkan Aksoy Eczanesi
15 Ağustos Bulvarı, No:28, Larnaka Yolu
0392 366 95 55
Mağusa / Süay Sevinc Eczanesi
Salamis Yolu No:168 A (Akay Saat yanı)
0392 365 42 80