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Gülseren bölgesi sakinleri isyanda
Gülseren bölgesi sakinleri isyanda
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Klasikler slalom şov yaptılar
Klasikler slalom şov yaptılar
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Havuzda rekora yüzdüler
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Nöbetçi eczaneler (2 Temmuz 2019)

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Nöbetçi eczaneler (2 Temmuz 2019)
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Lefkoşa / Dilek Eczanesi

Şht.Evcet Yusuf Cad. No:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş

0392 228 18 67

Lefkoşa / Necatibey Eczanesi

Osman Paşa Caddesi, No:9/7 Köşklüçiftlik

0392 228 14 78

Girne / Nejla Erçal Eczanesi

Üniversite Yolu Sok.No:63/B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı

0392 822 32 02

Girne / Sevin Çağay Eczanesi

Ecevit Cad. No:67/B Yok Yoktur Market Papageno yanı

0392 81 52 025

Güzelyurt / Erin Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı No:41 Lemar Dükkanları

0392 714 70 52

Mağusa / Burcu Gökalp Eczanesi

Kaliland Bölgesi Ayten Apt. Samanyolu Sok. No:2 Dük. 3

0392 365 69 39

Mağusa / Öznergis Eczanesi

Salamis Yolu, Şık Prenses karşısı Kaya Telefon yanı

0392 365 24 92

İskele / Nalan Eczanesi

Kordonboyu Caddesi, No: 35/B Bahçeler

0392 371 40 06

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