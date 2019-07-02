Nöbetçi eczaneler (2 Temmuz 2019)

Lefkoşa / Dilek Eczanesi
Şht.Evcet Yusuf Cad. No:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş
0392 228 18 67
Lefkoşa / Necatibey Eczanesi
Osman Paşa Caddesi, No:9/7 Köşklüçiftlik
0392 228 14 78
Girne / Nejla Erçal Eczanesi
Üniversite Yolu Sok.No:63/B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı
0392 822 32 02
Girne / Sevin Çağay Eczanesi
Ecevit Cad. No:67/B Yok Yoktur Market Papageno yanı
0392 81 52 025
Güzelyurt / Erin Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı No:41 Lemar Dükkanları
0392 714 70 52
Mağusa / Burcu Gökalp Eczanesi
Kaliland Bölgesi Ayten Apt. Samanyolu Sok. No:2 Dük. 3
0392 365 69 39
Mağusa / Öznergis Eczanesi
Salamis Yolu, Şık Prenses karşısı Kaya Telefon yanı
0392 365 24 92
İskele / Nalan Eczanesi
Kordonboyu Caddesi, No: 35/B Bahçeler
0392 371 40 06