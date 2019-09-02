Nöbetçi eczaneler (2 Eylül 2019)

Lefkoşa / Yelim Eczanesi
Araç Kayıt Dairesi karşı yolu Mamülcüoğlu karşısı Keros Kuru Temizleme yanı
0392 228 78 66
Lefkoşa / Ayşe Bıyıklıoğlu Eczanesi
Şht. Hüseyin Amca Cad. No:77 Dükkan 2 Gönyeli
0392 223 67 50
Girne / Başak Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı
0392 815 36 20
Girne / Dünya Eczanesi
Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1
0392 815 00 09
Güzelyurt / İnci Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı No:1/K Terminal karşısı
0392 714 35 91
Mağusa / Çağkan Aksoy Eczanesi
No:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu
0392 366 95 55
Mağusa / Ayşe Özbeycan Eczanesi
Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1 Girne
0392 365 68 38
İskele / Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3
0392 371 22 24