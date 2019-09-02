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Toykan imzaladı
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Nöbetçi eczaneler (2 Eylül 2019)

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Nöbetçi eczaneler (2 Eylül 2019)
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Lefkoşa / Yelim Eczanesi

Araç Kayıt Dairesi karşı yolu Mamülcüoğlu karşısı Keros Kuru Temizleme yanı

0392 228 78 66

Lefkoşa / Ayşe Bıyıklıoğlu Eczanesi

Şht. Hüseyin Amca Cad. No:77 Dükkan 2 Gönyeli

0392 223 67 50

Girne / Başak Eczanesi

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı

0392 815 36 20

Girne / Dünya Eczanesi

Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1

0392 815 00 09

Güzelyurt / İnci Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı No:1/K Terminal karşısı

0392 714 35 91

Mağusa / Çağkan Aksoy Eczanesi

No:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu

0392 366 95 55

Mağusa / Ayşe Özbeycan Eczanesi

Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1 Girne

0392 365 68 38

İskele / Özbirtan Eczanesi

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3

0392 371 22 24

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