Nöbetçi eczaneler (19 Haziran 2019)

Lefkoşa / Ataçağ Eczanesi
Atatürk Cad. Şht. Zehra Mustafa Sok. No:5 Gönyeli
0392 223 19 97
Lefkoşa / Seval Kaymak Eczanesi
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş
0392 227 96 19
Girne / İlgen Eczanesi
Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı
392-815-8118
Girne / Aşar Karaoğlanoğlu Eczanesi
Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3
0392 822 38 85
Güzelyurt / Kıvanç Ufuk Eczanesi
Ecevit Caddesi 88/A
0392 714 18 94
Mağusa / İçten Eczanesi
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dük .No:1 Tıp Merkezi girişi
0392 365 22 00
Mağusa / Süay Sevinç Eczanesi
Salamis Yolu N0:168 A Akay Saat yanı
0392 365 42 80
İskele / Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3
0392 371 22 24