 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
115 0
Şiddetli fırtına ve yıldırım ağaçları ana yola sürükledi
Şiddetli fırtına ve yıldırım ağaçları ana yola sürükledi
282 0
 
18 0
27 0
Bu davranış bir yardım kuruluşuna yakışmadı
Bu davranış bir yardım kuruluşuna yakışmadı
121 0
BTM 'de ilk hedef finaller
BTM 'de ilk hedef finaller
164 0
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
143 0
banner82

Nöbetçi eczaneler (19 Haziran 2019)

banner27

banner315
Nöbetçi eczaneler (19 Haziran 2019)
banner267

Lefkoşa / Ataçağ Eczanesi

Atatürk Cad. Şht. Zehra Mustafa Sok. No:5 Gönyeli

0392 223 19 97

Lefkoşa / Seval Kaymak Eczanesi

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş

0392 227 96 19

Girne / İlgen Eczanesi

Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı

392-815-8118

Girne / Aşar Karaoğlanoğlu Eczanesi

Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3

0392 822 38 85

Güzelyurt / Kıvanç Ufuk Eczanesi

Ecevit Caddesi 88/A

0392 714 18 94

Mağusa / İçten Eczanesi

Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dük .No:1 Tıp Merkezi girişi

0392 365 22 00

Mağusa / Süay Sevinç Eczanesi

Salamis Yolu N0:168 A Akay Saat yanı

0392 365 42 80

İskele / Özbirtan Eczanesi

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3

0392 371 22 24

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.