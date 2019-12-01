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Nöbetçi eczaneler (1 Aralık 2019)

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Nöbetçi eczaneler (1 Aralık 2019)

Lefkoşa / Yenikent Eczanesi

Evren Paşa Cad. Yenikent

0392 223 93 78

Lefkoşa / Sonuç Eczanesi

Atatürk Cad. No: 7/B 1001 Çeşit Mağazası Yanı Yenişehir

0392 227 32 70

Lefkoşa / Apaydın Eczanesi

2. Selim Cd. Arabacıoğlu Apt. Köşklüçiftlik

0392 227 51 59

Girne / Özenir Eczanesi

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe Sok. No:46/1 Lapta

0542 876 06 60

Girne / Mucizem Eczanesi

Naci Talat Caddesi, No: 26/A Bücürük Yanı Ship Inn karşısı

0548 851 11 50

Mağusa / Ertuğ Emin Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex Apt. No:104/ A Mardo yanı

0392 365 60 60

Mağusa / Sakarya Eczanesi

Sülün Sok. No.1 Mağusa Tıp Merkezi yanı

0392 365 29 89

Güzelyurt / Resmiye Ese Eczanesi

Ecevit Cad. No: 75/1 Ziraat Bankası Çaprazı

0392 714 45 18

Lefke / Sadiye Taşar Eczanesi

Atatürk Cad. 26/A

0392 728 83 12

İskele / Nalan Eczanesi

Kordonboyu Cad. No:35/B Bahçeler İskele

0392 371 40 06

Üst Mesarya / Serdarlı Eczanesi

Serdarlı

0392 376 70 06

Alt Mesarya / Turan Ceyda Eczanesi

Alt Ekmekçi Sok. No:8 Gaziköy

0392 236 83 80

Karpaz / Melek İbrahim Eczanesi

Öztürk Cad. No:10 Mehmetçik

0392 375 53 66

Karpaz / Gürsel Eczanesi

Şht Aydın Veleddin Sok. Yenierenköy

0392 374 51 70

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