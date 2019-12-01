Nöbetçi eczaneler (1 Aralık 2019)

Lefkoşa / Yenikent Eczanesi
Evren Paşa Cad. Yenikent
0392 223 93 78
Lefkoşa / Sonuç Eczanesi
Atatürk Cad. No: 7/B 1001 Çeşit Mağazası Yanı Yenişehir
0392 227 32 70
Lefkoşa / Apaydın Eczanesi
2. Selim Cd. Arabacıoğlu Apt. Köşklüçiftlik
0392 227 51 59
Girne / Özenir Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe Sok. No:46/1 Lapta
0542 876 06 60
Girne / Mucizem Eczanesi
Naci Talat Caddesi, No: 26/A Bücürük Yanı Ship Inn karşısı
0548 851 11 50
Mağusa / Ertuğ Emin Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex Apt. No:104/ A Mardo yanı
0392 365 60 60
Mağusa / Sakarya Eczanesi
Sülün Sok. No.1 Mağusa Tıp Merkezi yanı
0392 365 29 89
Güzelyurt / Resmiye Ese Eczanesi
Ecevit Cad. No: 75/1 Ziraat Bankası Çaprazı
0392 714 45 18
Lefke / Sadiye Taşar Eczanesi
Atatürk Cad. 26/A
0392 728 83 12
İskele / Nalan Eczanesi
Kordonboyu Cad. No:35/B Bahçeler İskele
0392 371 40 06
Üst Mesarya / Serdarlı Eczanesi
Serdarlı
0392 376 70 06
Alt Mesarya / Turan Ceyda Eczanesi
Alt Ekmekçi Sok. No:8 Gaziköy
0392 236 83 80
Karpaz / Melek İbrahim Eczanesi
Öztürk Cad. No:10 Mehmetçik
0392 375 53 66
Karpaz / Gürsel Eczanesi
Şht Aydın Veleddin Sok. Yenierenköy
0392 374 51 70