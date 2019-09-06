Yaza Veda Hazırlıkları: 2019 Sonbahar Moda Trendleri

Yaza yavaş yavaş veda ederken yeni sezon için alışveriş zamanı! Peki, 2019 sonbahar modasının en iddialı trendlerini öğrenmeye hazır mısınız? Moda tutkunlarını yazımıza alalım…

Sonbahar, gizlice yaza sızarken sezonun trendleri de bir bir değişiyor. Moda uzmanları, tasarımcılar ve dünyaca ünlü markalar, 2019 sonbaharında hangi stiller ve parçalarla haşır neşir olacağımızı çoktan belirledi bile!

Yaz modunu kısa süreliğine değiştirin ve 2019 sonbahar-kış sezonunun moda trendlerine bir göz atın. Ekoselerden kapitonelere, balıkçı şapkalarından mücevher tonlarına, işte önümüzdeki aylarda vitrin ve sokaklarda bolca göreceğimiz 10 sonbahar trendi….

1. Zarif siluetleri vurgulayan blazer ceketler



Yıllar süren büyük ve karemsi formlardan sonra, Dolce&Gabbana gibi markaların tasarımları olan blazer ceketler daha zarif ve lady chic bir tavır takınıyor. Aslında mesaj çok açık! Bel bölgesine odaklanan ve kadınsı kıvrımları vurgulayan bu yeni blazer ceketler artık maskülen değil, oldukça feminen. E

2. Ekoselerin daimi hakimiyeti



Ekose kıyafetler aslında biraz Madonna’ya benziyor. Her sezon yenileniyor ve şekil değiştirerek gelişmeye devam ediyor. Dior ve Gucci tasarımcıları; büyük, cesur, çarpıcı, tartan ve modern stilleriyle sezonun genel tonunu belirledi. Bu sonbaharda, bir jean pantolon ve tişört üzerine giyebileceğiniz ekoseli bir blazer ceket satın alın. Alternatif olarak geniş balıkçı yaka kazak ve flanel pantolon kombini yaparken omzunuza hafif bir ekoseli palto atabilirsiniz.

3. Kapitone dokulara saygı duruşu



Faydacı dış giyim parçalarına bakıldığında kapitone, sonbaharda modaya uygun bir giriş yapıyor. Etekler, pantolonlar ve blazerler beklenmedik dokularla karşımıza çıkıyor. Denenmiş ve test edilmiş nötrler ve zengin tasarlanmış kapitone parçaları gardırobunuzdan eksik etmeyin. Şaşırtıcı renkte kapitone bir çanta, çabasız şıklığa imza atmanıza yardımcı olacaktır.

4. Balıkçı şapkaların şaşırtıcı yükselişi



Balıkçı şapkaları bu sezon sokak stiline damga vuracak gibi görünüyor. Beklenmedik bu gelişme, tasarımcıların gece şıklığı yaratmak ve ve özel stiller oluşturmak için eğlenceli baskılarla canlandırdığı balıkçı şapkalarını bu sonbaharda trend haline getirdi. Henüz bir takım elbisenin üzerine balıkçı şapka takmanızı tavsiye etmiyoruz, ancak klasik kuşaklı bir trençkot ya da özel dikim bir tüvit takım elbiseyi şaşırtıcı hale getirmek için bu şapkaları kullanabilirsiniz.

5. Gri havalara inat rengarenk floral desenler



Sarı papatya baskılı bluzlarınızı gardıroplara kaldırmayın! Gri havalarda biraz çiçek açmaya hazır mısınız? Paco Rabanne, Prada ve Marc Jacobs’un tasarımcıları, 2019 Sonbahar-Kış sezonunda zengin çiçek desenleriyle bezenmiş elbiseler, bluzlar ve etekleri görücüye çıkardı. Podyumlarda gördüğümüz bu kombinler, çiçek desenlerinin sonbahar mevsiminde her zamankinden daha canlı olduğunu kanıtlıyor

6. Deri ve üzerine biraz daha deri



Deri, bu sonbaharda ceketlerin ötesine geçiyor. Alexander McQueen tasarımlarından ilham alın ve zengin dokulu bir deri elbiseyle nefes kesici hale gelin. Eğer deri elbiseler sizin stilinize uzaksa, bir deri pantolon veya deri bir bluzle de sezon trendini yakalayabilirsiniz.

7. Smart takım elbiseler



Takım elbiseler her zaman trend parçalardır. Eğer takım elbiseleri seviyorsanız size iyi bir haberimiz var! Bu sezon bolca takım elbise göreceğiz. Joseph Altuzarra, Proenza Schouler ve Givenchy gibi tasarımcılar, 2019 sonbahar koleksiyonunda kadınlar için smart takım elbise seçenekleri sundu. Fakat bu takım elbiseler ultra modern ve daha zarif detaylara sahip…

8. Mücevher tonları



Max Mara’nın 2019 sonbahar koleksiyonunda mücevher tonlarına sahip üç ikonik parçayı izledik. Monokrom geçişlere sahip kombinler, oldukça ilham verici bir stile öncülük etmeye hazırlanıyor. İster deniz mavisi bir palto ister fuşya renginde ipek veya kürklü bir ceket olsun, siyah ağırlıklı gardırobunuzun bu parçalarla çok daha canlı ve ışıltılı görüneceğine emin olabilirsiniz.

9. Sofistike danteller çağı



Prada’dan Marc Jacobs’a ve McQueen’e kadar birçok tasarımcıya göre kadınsı bir estetik yakalamanın en risksiz yolu dantel kullanımı olmalı ki, her bir modacı 2019 sonbahar koleksiyonuna dantelli parçaları dahil etmiş. Sofistike, çarpıcı ve zarif görünümler için dantel etek, dantel bluz ve dantel elbiselerden faydalanabilirsiniz.

10. Romantik pelerinler geri döndü!



Pelerinler, modaya olan tutkusunu dünyaya duyurmak isteyen kadınlar için en önemli kış kıyafetidir. Bu sezon, 19. yüzyıl romantizm dokunuşunu herhangi bir stile uyarlamak için bu şık pelerinlerden yararlanabilirsiniz. Prada ve Miu Miu, koleksiyonlarının bir kısmını pelerinlerden oluşturdu. Gece şıklığında kullanılan ipek dokulu ve göz alıcı büyük düğmeli pelerinler Dolce & Gabbana’nın romantik tasarımlarının öne çıkmasını sağladı. Muhteşem pelerin tasarımlarıyla tüm övgüleri hak eden diğer ünlü markalar ise Marc Jacobs, Giorgio Armani, Balmain ve Valentino.