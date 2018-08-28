Modern mekanların rengi: Mor

Kullanıldığı her ortamda farkını ortaya koyan renk mor, dekorasyonda modern tarzı benimseyenlere hitap ediyor. Gözü yormamak için belli şekillerde kullanılması gereken bu renk, farklı tonlarıyla da dikkat çekiyor.

DETAYLARA VURGU

Genç yatak odasında farklı tonlarda kullanılan minik, mor objeler, ortamı farklı kılabilir. Tıpkı bu beyaz ağırlıklı odada duvarda asılı yuvarlak süsler, patlıcan moru yastık gibi…

TEK NOKTADA İSE…

Mor tonlarından en çok patlıcan morunu seviyorsanız, bu renk ağırlıklı bir dekorasyon yapmak ortamı bunaltıcı bir şekle sokabilir. Bu nedenle sadece bir duvarı bu renge boyayarak daha açık renklerle kombinlemek hem gözü yormaz hem de sevdiğiniz renkle baş başa kalmanızı sağlar.

EN YUMUŞAK MOR TONU LİLA

Evinizin en çok güneş alan odasının geniş penceresine lila perdeler asabilirsiniz. Gün ışığını kesmeyecek bir tonda lila tercih etmek mekanın karanlık olmasını engeller. Ortama yumuşak bir hava katar…

PUF, ÇERÇEVE, LAMBA

Detaylar, yaşam alanında fark yaratan en önemli unsurlardır. Pastel tonlarında dekore edilmiş bir mekanda patlıcan moru kadifeyle kaplanmış bir puf tüm dikkatleri üzerinde toplayabilir. Bu retro tarzda bir lamba ya da morun farklı tonlarındaki değişik formlu çerçeveler olabilir.

KONFORLU UYKULAR İÇİN

Kullanılması zor bir renk olan mor, konu yatak odası olduğunda daha da özen gerektiriyor. Eğer başı ve kasası patlıcan moru olan bir yatak tasarımı tercih edecekseniz, odada mutlaka açık ya da pastel tonlar hakim olmalı. Bir kombin yapma peşindeyseniz de, duvara içinde mor detaylar bulunan beyaz ağırlıklı bir tablo asabilirsiniz.