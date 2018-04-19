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Kombinlerinizle eğlenmeye hazır mısınız?

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2018 yazı tüm neşesiyle bir geliyor pir geliyor. “70’ler 80’ler ve 90’lar akımlarının dönüşüyle hayatımıza renk gelecek” derken, bu akımlara ek öyle tasarımlar göreceğiz ki, kombinlerinizle hem eğlenecek hem de herkesin içini açacaksınız...

Kombinlerinizle eğlenmeye hazır mısınız?
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Keyifli desenler, canlı renkler

Geçtiğimiz sezon meyvelerin istilasına uğrayan moda dünyası, bu yaz da meyvelerin üstüne farklı desenler katarak içimizi açmaya hazırlanıyor…

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Grafik desenler, hayvan figürleri, meyve ve sebzeler, florasan efektli parçalar, canlı renkli çiçekler ve daha pek çok detayla adeta giyinirken eğleneceğiz…

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Renklerin kardeşliği

Bu yaz renklerle de bol bol oynayacağız…

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Fuşya ile turuncuyu, sarı ile pembeyi, yeşil ile kırmızıya karıştırabilecek, yoğun renk paletlerini blok halinde kullanarak cesur bir görünüm ortaya çıkarabilirsiniz.

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Neon renklerin etkisiyle kendinizi çok daha enerjik hissetmeniz de mümkün.

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Stilinizi tamamlamanın yolları

Modaya dair keyifli detaylar sadece kıyafetlerde değil aksesuarlarda, çantalarda ve özellikle ayakkabılarda sık sık karşımıza çıkacak. 90'ların etkisinin hissedildiği şu günlerde patch detayları da yükselişte. Kıyafetlerinizde kendiliğinden desen istemiyor ama trendlerden de uzak durmak istemiyorsanız büyük çiçekli armaları jeanlerinize yapıştırabilir, hayvan desenli rozetler takabilir ya da meyveli kolyelerle stilinizi tamamlayabilirsiniz.

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