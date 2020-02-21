2020 Milano Moda Haftası'nda sokak stili

İşte Milano Moda Haftası'nı takip eden modeller, moda editörleri, moda blogger'ları ve modaseverlerin sokak stilleri...
Bella Hadid
Kaia Gerber
Olivia Palermo
Coco Rocha
Xenia Adonts
Caroline Daur
Candela Novembre
Caroline Daur
Linda Tol
Cindy Bruna
Leonie Hanne
Thora Valdimars
Landiana Cerciu
Julie Ianc
Paola Alberdi
Gilda Ambrosio
Clara Berry
Ángela Rozas Saiz, Aida Domenech
Sira Pevida
Adriana Abascal
Hamish Bowles
Elisa Nalin
Anna dello Russo
Eva Geraldine Fontanelli
Helena Bordon
Milan Vukmirovic