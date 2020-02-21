2020 Milano Moda Haftası'nda sokak stili

İtalya'nın Milano şehrinde devam eden 2020 Milano Moda Haftası'nda podyumda yürüyen modeller kadar defileleri takip edenlerin stilleri de dikkat çekti. İşte Milano Moda Haftası'nı takip eden modeller, moda editörleri, moda blogger'ları ve modaseverlerin sokak stilleri...

İşte Milano Moda Haftası'nı takip eden modeller, moda editörleri, moda blogger'ları ve modaseverlerin sokak stilleri... Bella Hadid Kaia Gerber Olivia Palermo Coco Rocha Xenia Adonts Caroline Daur Candela Novembre Caroline Daur Linda Tol Cindy Bruna Leonie Hanne Thora Valdimars Landiana Cerciu Julie Ianc Paola Alberdi Gilda Ambrosio Clara Berry Ángela Rozas Saiz, Aida Domenech Sira Pevida Adriana Abascal Hamish Bowles Elisa Nalin Anna dello Russo Eva Geraldine Fontanelli Helena Bordon Milan Vukmirovic