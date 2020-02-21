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2020 Milano Moda Haftası'nda sokak stili

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İtalya'nın Milano şehrinde devam eden 2020 Milano Moda Haftası'nda podyumda yürüyen modeller kadar defileleri takip edenlerin stilleri de dikkat çekti. İşte Milano Moda Haftası'nı takip eden modeller, moda editörleri, moda blogger'ları ve modaseverlerin sokak stilleri...

2020 Milano Moda Haftası'nda sokak stili

İşte Milano Moda Haftası'nı takip eden modeller, moda editörleri, moda blogger'ları ve modaseverlerin sokak stilleri...

Bella Hadid

Kaia Gerber

Olivia Palermo

Coco Rocha

Xenia Adonts

Caroline Daur

Candela Novembre

Caroline Daur

Linda Tol

Cindy Bruna

Leonie Hanne

Thora Valdimars

Landiana Cerciu

Julie Ianc

Paola Alberdi

Gilda Ambrosio

Clara Berry

Ángela Rozas Saiz, Aida Domenech

Sira Pevida

Adriana Abascal

 

 

Hamish Bowles

Elisa Nalin

 

Anna dello Russo

 

 

 

 

Eva Geraldine Fontanelli

 

Helena Bordon

 

 

 

 

Milan Vukmirovic

 

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