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2019’un yeni moda trendi: Keçi ayakkabısı

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2019 yılının moda trendleri arasına girmesi beklenen ‘keçi ayakkabısı’, ilk olarak 76. Altın Küre ve Eleştirmenlerin Seçimi (Critics’ Choice) ödülleri kırmızı halısında sergilendi.

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2019’un yeni moda trendi: Keçi ayakkabısı
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2019’a yeni girmiş olsak da yıl boyunca yükselecek gözüyle bakılan yeni moda trendi hemen hemen belli oldu.

Keçi ayakkabısının, modayı yakından takip edenler tarafından yayılacağı düşünülüyor.

Keçi ayakkabısı, kırmızı halıda giyildi bile. İlk olarak 76. Altın Küre Ödülleri kırmızı halısında American Horror Story oyuncusu Cody Fern’in ayağında görüldü.

Cody Fern, keçi ayakkabısını bir kez daha Eleştirmenlerin Seçimi (Critics’ Choice) Ödülleri’nde giydi.

Ayakkabının özelliği, tıpkı parmak arası terliklerde olduğu gibi, baş parmağı diğer parmaklardan ayırması.

Ayakkabı, ilk olarak Fransız markası Maison Margiela tarafından üretilip satışa çıkarıldı. Aslında markanın bu ayakabbı tasarımını ilk sergilemesi, 1989 yışındaki bir defileye uzanıyor.

Ayakkabı, Japonların jika-tabi denilen geleneksel parmak ayıran çoraplarından ilhamla yaratılmış.

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