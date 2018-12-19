2019 yılının belki de en merak edilenlerinden biri moda. Yeni yılda stilimizi nasıl değiştirmeliyiz, moda neye çevrildi, 2018’den neler kaldı, gardırobumuzda neleri atıp neleri saklamalıyız?

Yeni yılın moda trendleri için en önemli tavsiyemiz azıcık cesaretli olmanız. 2019 yılına biraz cesaret ve biraz da renk damga vuracak! Peki, 2019’un modası ne olacak? Neler giyilecek? Hangi renkler trend olacak? İşte bu soruların yanıtları ve 2019’un en dikkat çekici moda trendleri:

1. Biraz cesaret! Hayvan desenleri her yerde

Bugüne kadar hayvan desenlerinden uzak durmaya çalışıyorsanız şimdi denemek için tam sırası. Tasarımcılar yeni sezonda kadınları daha ilham verici, güçlü ve kıvrımlarını göstermekten çekinmeyen desenler sunuyor. Leopar, zebra, yılan derisi ve kaplan sıkça göreceğimiz çarpıcı tasarımlardan sadece birkaçı.

Bu baskılar günümüze kadar hep maceracı kadınlar için tasarlansa da 2019 sezonunda kadınlar; çantadan ayakkabıya, aksesuardan külotlu çoraba kadar hayvan desenlerinden en az bir parçayı kombinlerinde kullanabilecekler.

2. Deriler yine ön planda

Her sezon olduğu gibi 2019’un moda trendlerinde yine deri parçalar göz önünde. Maskülen kombinlerin vazgeçilmezleri arasında olan deri bu yıl belden kemerli, uzun kısa birçok elbisede hayat buluyor. Miu Miu’nun asil çizgileri, Loewe’nin karşı konulmaz dikimi podyumdan günlük yaşantınızda kolayca kullanabileceğiniz modeller arasında.

3. Seksi dantel detayları

Son birkaç yıldır sütyen, babydoll ve jartiyer sadece bir iç çamaşırı ürünü olmaktan çıkıp kombinlerin parlayan yıldızı haline geldi. Tasarımcıların dantel parçalardan esinlenerek ortaya çıkardığı elbise ve bluzları stil konusunda gözü kara olan kadınların beğenisine sundu.

Transparan ve seksi bir görünüm gözünüzü korkutursa siz de stilistlerin hayatını kurtaran seksi dantel detaylı iç çamaşırları ceketin içinde, göğüs dekoltesi olan elbise kombinlerinde kullanabilirsiniz.

4. Göz alıcı parlaklığıyla gümüş

Metalik kumaşlar arasında moda dünyasına adım atan gümüş rakiplerini geride bırakarak 2019 moda trendleri arasına girmeyi başardı. 2019 için gardırobunuza yatırım yapmak istiyorsanız özellikle payetlerle daha da dikkat çekici bir hal alan gümüş parçalardan edinebilirsiniz.

Son dakika davetlerin kurtarıcısı bir elbise, günlük hayatınızda kullanabileceğiniz bir etek olabilir.

5. Mücevher kadar değerli kotlar

Bu yıl için bir diğer önemli trendler arasında süslü kotlar yer alıyor. Yıllardır süre gelen sıradan kotlara yeni bir enerji katan tasarımcılar mücevher kadar dikkat çeken taşları kullanarak kotları daha gösterişli kılıyor.

6. Sanat ile modanın buluştuğu nokta: Pop art

Sanat kokan desenler bu sezon tasarımcıların yaratıcılığını ortaya koyduğu trendlerden. İtalyan devi Donatella Versace, Maria Grazia Chiuri enerjisi yüksek pop art desenleri kendi fantezileriyle birleştirerek ortaya neşe saçan parçaları çıkardı.

Enerjisiyle etrafındaki herkesin dikkatini çekmeyi seven kadınların gardırobunda mutlaka olması gereken bu parçaları kombinlerken tek dikkat etmeniz gereken şey aşırıya kaçmamak.

7.Logo, logo ve daha çok logo!

2018 yazından kışa giriş yapan hatta önümüzde sezonlarda da sıkça göreceğimizin mesajını veren logomania furyası podyumdan vitrinlere, ünlü stilinden aksesuarlara kadar hayat bulmuş durumda. Rihanna, Beyonce ve Bella Hadid gibi moda konusunda tutkuluysanız logomanya trendinin bir parçasını kombinlerinizde yer vermekten büyük keyif alacaksınız.

8. Ten rengi

Renk skalasındaki açık tonlar genelde yaz aylarında daha çok tercih edilse de ten rengi her sezonun aranan tonlarından biri haline geldi. Lacivert, siyah gibi koyu tonlarla kombin yapabilir ya da Gigi Hadid gibi ton-sür-ton (baştan aşağı aynı rengin veya aynı rengin farklı tonlarının tek kombinde kullanılması) kullanarak stilinize adapte edebilirsiniz.

9. Modanın gözü gelecekte!

Fransız modaevi Maison Margiela’nın yeni koleksiyonunun bu dünyaya ait olmadığını düşünüyorsanız size bir haberimiz var; moda dünyası futuristik sıra dışı tasarımlarıyla bilim kurgu tutkunlarının gönlünü çalmaya hazırlanıyor.

Muhteşem sanatkârların elinden çıkmış tasarımlar, parlak renkler, yenilikçi kalıplar farklı stil arayışındaki modaseverlerin yüzünü güldürecek.

10. Neon tutkusu

Bu modayı 2018’e Kim Kardashian getirdi desek yalan olmaz. Bir süre gittiği her yerde parlaklığıyla göz alan Kardashian, 2019 trendini önceden okudu ve sinyalini de verdi. 2012-2013 yılında da bir süre moda olan neon şimdi yeni yılda da karşımızda.

11. Batik boyanın neyi eksik!

Eğer renk seviyorsanız bu yıl neonların yanı sıra batik boyalar da ön planda olacak. 70’lerin vazgeçilmesi olan ve sonra yeniden 90’larda gördüğümüz bu trend 2019 yılının da dikkat çeken trendlerinden biri. Bu renk cümbüşünü fazla rahat ve özensiz olarak düşünüyorsanız o kadar da emin olmayın. Çünkü R13 ve Prabal Gurung bu tarzın iddialı öncülerinden oldu.