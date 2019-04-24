2019 GELİNLİK MODELLERİ

2019 gelinlik trendleri yine birçok detayı içinde barındırıyor, yine herkes zevkine uygun parçalar ile buluşabilecek ama öne çıkan detaylar, ip askılar, uçuş uçuş tüller, tenle bütünleşen danteller, düşük omuzlar ve çok alışık olmadığımız pelerinler



Gelinlik seçiminde biliyorsun ki vücut tipini tanımak çok önemli. Kapatmayı istediğin veya öne çıkarmayı istediğin bölgeye karar verdikten sonra seçim yapmak gelinliğin üzerinde çok daha güzel durmasını sağlar. En özel gününde kusursuz gözükmeyi kim istemez ki…

Hadi şimdi 2019’un öne çıkan gelinlik modellerini inceleyelim.





Derin V Yaka

Derin V yakalar bu sezon oldukça çok göreceğin modellerin başında geliyor. Yine kendi içinde farklılıkları olan derin V yakalar artırılıp azaltılabilir ölçüde.







İp Askılar

İp askılı modeller hem önden hem arkadan oldukça zarif gözüküyor. Geçtiğimiz yıl da trendlerde olan ip askılar bu yıl da popülerliğini devam ettireceğe benziyor. Ama bu yıl ip askılar üzerinde boncuk, dantel ve çiçek detayları da görebileceğiz.







Tenle Bütünleşen Danteller

Teninize uygun tüller ile bütünleşen danteller de yine bu yıl çokça karşımıza çıkacak. İnce ve zarif seçilen iyi danteller ile bütünleşen modeller adeta görsel bir şölen oluşturuyor diyebilirim.







Pelerinli Modeller

Pelerinli modeller gelinlikte çok alışık olmadığımız bir yenilik aslında! İlla ki kullanılıyordur ama artık daha çok göreceğiz diye düşünüyorum. Çok farklı şekillerde tasarlanan pelerinler tülden, dantel ağırlık veya satenden olacak şekilde yapılabiliyor. Sade gelinliklerin üzerinde oldukça hoş durduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Benim favorilerimden!







Tül Detaylı

Üst üste tüllerin bu kadar güzel durabileceği aklıma gelmezdi. Klasikleşmiş, danteller veya parıltılı dokulara o kadar alışmışız ki sadece tülün bu kadar şık durabileceğini bu tip gelinlikler daha çok yapıldıktan sonra fark ettim. Dantelle tülün ayrı ayrı kullanılıp parça parça birleştirilmesine ise bayılıyorum. Bu yıl evlenen Chiara Ferragni’nin gelinliği ise tam bu bahsettiğim tarzda tasarlanmış ve harika gözüyor, markası ise Dior!







Düşük Omuzlar

En son bahsedeceğim gelinlik ise düşük omuzlar! Düşük omuzlar salaş görüntüsü itibari ile bence yaz aylarında evlenen gelin adaylarının favorilerinden olacak. Çiçekli taçlarla ve büyük küpeler ile oldukça hoş bir görüntü şimdiden canlanıyor gözümde. Kır düğünü tercih edenler bence bir düşünsün!