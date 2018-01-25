2018 Yılında Nikah Törenlerinde ve Düğünlerde Bolca Göreceğimiz 10 Gelinlik Trendi

Gelinlik, sadece evlenen kadınların değil genellikle birçok kadının uzaktan ya da yakından ilgisini çeken bir konu. Gelecek planlarında evlenmek olmayan birçok kadın bile herhangi bir yerde bir gelinlik fotoğrafı gördüğünde şöyle bir göz ucuyla bakar muhtemelen. İşte böyle bir konuda moda da oldukça önemli. Son trendler neler?, Hangi aksesuar, hangi ayakkabı kullanılmalı? Duvak nasıl olmalı? gibi binlerce merak edilen şey varken 2018'in gelinlik trendleri soru işaretlerini biraz azaltır diye düşündük. Bakalım bu yıl gelinlerin üzerinde neler göreceğiz...

1. Kurdele dokunuşu

2018'de gelinliklerine feminen bir duruş kazandırmak isteyenler için en doğru zaman. Bu dokunuşu ise kurdelelerle yapacaklar. Özellikle sırt kısmına dek uzanan dev kurdeleler bu yıl çok göreceğimiz detaylardan biri olacak.

2. Pelerinler, şallar ve bolerolar

Bu yıl kış aylarında evlenen gelinler üşümeyecek çünkü üzerilerine alabilecekleri her türlü şal, bolero ve pelerinler 2018'in modası. Zarafetin de birer simgesi olan bu parçaları birçok markanın 2018 koleksiyonunda görebilirsiniz.

3. Takımların gücü

Evet, yanlış görmediniz. Bu yıl gelinler feminen havadan sıyrılıp daha maskülen bir tavra bürünüyorlar. 2 parçadan oluşan gelinlikler görebileceğimiz gibi tulumlar da favoriler arasında olacak.

4. Sezonun modası gelinliklere taşınıyor; choker kolyeler

Tüm sezon boyunca hem sokakta hem modyumda birçok farklı formda gördüğüm choker kolayeler 2018'de gelinlerin boyunlarında da olacak.

5. Eldivenlerin zarafeti

Gelinliğine ince bir dokunuş arayanlar için eldivenler kesinlikle en eski ama en şık ve uyumlu seçeneklerden biri. Bu yıl ise klasik saten eldivenler dışında siyah eldivenlerden işlemeli olanlara kadar birçok seçenek var.

6. Tasarımcıların yeni gözdesi; 3 boyutlu aplike

2018'de aplike tekniği ile çiçekler gelinliklere konacak ve oldukça gerçekçe bir duruş yaratacak. Genellikle etek kısmına uygulanan bu çiçekler oldukça duru ve aynı zamanda hareketli bir görünüm yaratıyor.

7. Viktoryen esintileri

Kurdeleler, danteller, tüller ve siyahın harmanlandığı Viktoria dönemi esintileri gelinliklerde de görülecek bu yıl. Bu yüzden gelinlikte hiç alışık olmadığımız siyah rengine gözümüzü alıştırsak iyi olur

8. Bohem prensesler

Özgür ruhlu gelinlerin bayılacağı bu bohem tarzda gelinlikler 2018'de en çok göreceklerimizden olacak. Söz konusu bohem tarz olduğunda alışılmışın dışında şeylerle karşılaşacağımıza şüphemiz yok.

9. Kat Kat gelinlikler

Vücudu saran modellerden hoşlanmayanlar için bu kat kat gelinlik modelleri muhteşem bir seçenek olacak.

10. Süslü saç aksesuarları

Bu yıl abartmak serbest. Bir zamanlar demode olan ihtişamlı ve süslü taçlar ve başlıklar geri dönüyor. Tüm gelinliğinizi değiştirip tamamen farklı bir hava katacak bu aksesuarlar fotoğraflarda da muhteşem görünecek.