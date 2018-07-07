Bodrum'a yerleşen rock şarkıcısı Özlem Tekin'in yeni hayatı objektiflere yansıdı. Tekin yaşamıyla ilgili, "Teknoloji yok, beş köpeğim, bir at ve eşeğim var" ifadelerini kullandı

Uzun süredir Bodrum’da yaşayan ve bir dönem Küçükbük’te muhtar azası seçilen Özlem Tekin, Muğla’nın Milas ilçesindeki bir köye taşındı.

46 yaşındaki Tekin, aldığı 17 dönüm arazi üzerine yaptırdığı mütevazı evinde objektiflere takıldı. Her gün yürüyüş yapan, daha sonra beş köpeği, atı ve eşeğini besleyen Tekin, ev temizliği dahil her şeyi kendi yapıyor.

Önceki gün sabah erken saatlerde temizliğe başlayan Tekin, evinin duvarlarını ve camlarını sildi. Şalvar giydiği görülen Tekin cep telefonu dahil, hiçbir teknolojik alet kullanmıyor.

Ünlü şarkıcı, bazı günler ise at binerek, köy merkezine gidiyor. Posta'nın haberine göre; Bir zamanların ünlü rockçısı yeni yaşamını şöyle anlattı: “Cep telefonu da dahil olmak üzere hiçbir teknolojik alet kullanmıyorum. Tek eğlencem atımla köy kahvesine gidip okey oynamak." "Beş köpeğim, bir at ve eşeğim var. Çiftliğimde mutluyum. Temizliğimi bile kendim yapıyorum. Bütün gün şalvar ve terlikle dolaşıyorum. Keşke bu hayatı daha önce seçseydim"