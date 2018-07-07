banner107
Yeni bir dev: 2019 Ram 1500
Yeni bir dev: 2019 Ram 1500
15 0
Dünya bugün daha yavaş dönecek
Dünya bugün daha yavaş dönecek
20 0
Bunun adı vahşet!
Bunun adı vahşet!
70 0
Kaymaklı allem gallem
Kaymaklı allem gallem
199 0
Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı
Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı
383 0
Burçlar yalnızken ne yapabilir
Burçlar yalnızken ne yapabilir
83 0
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
101 0
Yeni bir gezegenin doğumu
Yeni bir gezegenin doğumu
33 0
banner82
banner147

Teknoloji yok, beş köpeğim, bir at ve eşeğim var”

banner27

Bodrum'a yerleşen rock şarkıcısı Özlem Tekin'in yeni hayatı objektiflere yansıdı. Tekin yaşamıyla ilgili, "Teknoloji yok, beş köpeğim, bir at ve eşeğim var" ifadelerini kullandı

Teknoloji yok, beş köpeğim, bir at ve eşeğim var”
banner137

Uzun süredir Bodrum’da yaşayan ve bir dönem Küçükbük’te muhtar azası seçilen Özlem Tekin, Muğla’nın Milas ilçesindeki bir köye taşındı.

46 yaşındaki Tekin, aldığı 17 dönüm arazi üzerine yaptırdığı mütevazı evinde objektiflere takıldı. Her gün yürüyüş yapan, daha sonra beş köpeği, atı ve eşeğini besleyen Tekin, ev temizliği dahil her şeyi kendi yapıyor.

Önceki gün sabah erken saatlerde temizliğe başlayan Tekin, evinin duvarlarını ve camlarını sildi. Şalvar giydiği görülen Tekin cep telefonu dahil, hiçbir teknolojik alet kullanmıyor.

Ünlü şarkıcı, bazı günler ise at binerek, köy merkezine gidiyor. Posta'nın haberine göre; Bir zamanların ünlü rockçısı yeni yaşamını şöyle anlattı: “Cep telefonu da dahil olmak üzere hiçbir teknolojik alet kullanmıyorum. Tek eğlencem atımla köy kahvesine gidip okey oynamak." "Beş köpeğim, bir at ve eşeğim var. Çiftliğimde mutluyum. Temizliğimi bile kendim yapıyorum. Bütün gün şalvar ve terlikle dolaşıyorum. Keşke bu hayatı daha önce seçseydim"

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.